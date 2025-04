Entre las 21.50 horas del 30 de junio y las 3.13 horas del 1 de julio de 2022, a través de un total ... de 32 operaciones bancarias, recargos prepago con la tarjeta y transferencias, al placentino Teófilo Magdaleno Fuentes le sustrajeron 67.033 euros de una de sus cuentas en Unicaja, coincidiendo con la fusión con Liberbank.

Fue consciente del robo en la misma mañana del día 1, pocas horas después de que se cometiera. «No podía entrar en la cuenta online, ya había tenido problemas la noche anterior y los días previos, y acudí a la oficina de Unicaja del barrio de Miralvalle para ver qué pasaba». Con nuevas claves accedió y constató entonces que casi le habían vaciado una de las cuentas.

Apenas 15 días después recuperó para de ese dinero, el que le habían sustraído a través de transferencias. «En total, 28.500 euros», detalla Teo Magdaleno. Pero aún le faltaban 38.500 euros y por eso presentó una reclamación en Unicaja. «Pero a día de hoy, la entidad no ha respondido por escrito a mi reclamación y llevo ya 9 meses tratando de recuperar mi dinero sin conseguirlo», lamenta.

Aunque ya no son 38.500 euros los que le faltan. «Los ciberladrones sacaron de mi cuenta parte del dinero a través de 24 tarjetas prepago o virtuales», relata. «Y en este tiempo me he dado cuenta de que en siete de ellas quedaba dinero; imagino que como se cerró la cuenta de manera inmediata una vez constaté que me habían robado, no les dio tiempo a gastarlas». De este modo, ha recuperado 8.500 euros y, además, «Unicaja me ha ingresado en este tiempo otros 4.000, que entiendo también que es fruto de la recuperación de las tarjetas, aunque lo desconozco porque desde la entidad no se me informa».

Investigación policial

Por ello, resume, de los 67.000 euros que le fueron sustraídos en junio, ha conseguido recuperar 41.000. «Son 26.000 los que sigo reclamando a mi entidad bancaria que me devuelva, más intereses de demora», señala Magdaleno. Agradece la colaboración que ha tenido por parte de los trabajadores de la oficina de Miralvalle, «pero no de una entidad que no responde a mis reclamaciones y que no me informa de los pasos que está dando para devolverme un dinero que es mío». Aunque reconoce que el robo comenzó tras pinchar un enlace que le llegó a su móvil, mantiene que «el banco es responsable, porque permitió que hicieran pagos con mi tarjeta y transferencias desde mi cuenta por cantidades que superaban con mucho el límite que tenía en ambas, y nadie se dio cuenta y a mí no se me avisó de lo que estaba ocurriendo».

Teo Magdaleno presentó la correspondiente denuncia en comisaría por la sustracción de su dinero, y también posteriormente denunció en vía judicial a Unicaja para conseguir la devolución de lo que le restaba. «Y confío en que no tengamos que llegar a juicio y que sea posible que alcancemos un acuerdo en el acto de conciliación, que estoy a la espera de que se pueda celebrar pronto». También lamenta que, «tras la denuncia en comisaría, la policía no me haya informado de cómo va la investigación».

Unicaja ha rechazado hacer declaraciones al respecto.