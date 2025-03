«Llevamos cinco meses sin poder regresar a nuestra casa y pedimos una solución»

Ana B. Hernández Miércoles, 19 de enero 2022, 07:26 Comenta Compartir

José Hernández y Francisca Merideño llevan desde finales de septiembre sin poder regresar a la vivienda que tienen en el número 4 de la calle Millán Astray, junto a la ermita de San Lázaro. «Una casa en la que pasábamos todo día con mi madre, que tiene 94 años y vive al lado, y con mis hijos y mis nietos», señala Francisca. «Un lugar de encuentro diario aunque por las noches nos íbamos a dormir a otro piso», aclara.

Sin embargo, su día a día cambió el pasado 25 de septiembre. Las fuertes lluvias caídas durante esa madrugada provocaron desprendimientos en el talud ubicado tras su vivienda de Millán Astray. «Los daños afectaron al patio sobre todo, porque dentro de la casa no se produjo ninguno, pero desde entonces no podemos entrar, está precintada», recuerdan el matrimonio y sus hijos Nuria y Juan José.

La Policía Local la precintó por el riesgo de caída de nuevas rocas del talud. «Y a nosotros nos pareció bien, claro, lo entendemos, porque existe el riesgo, porque estamos hablando de rocas de entre 800 y 1.000 kilos de peso», detalla Juan José.

El problema, la queja de esta familia, es que «desde entonces no se ha hecho nada; el precinto continúa y nosotros no podemos hacer uso de nuestra casa, la que mis padres siguen pagando», aclara también el hijo.

Es cierto que la Policía Local les ha permitido acceder los días en los que la familia lo ha pedido. «No tenemos ninguna queja de los agentes, porque se nos ha autorizado a entrar para recoger algunas cosas y quitar el agua que ha entrado en el interior, porque hay filtraciones en el talud».

Una red metálica

Pero la familia reclama una solución al Ayuntamiento. «La pedimos porque llevamos cinco meses ya sin poder regresar a nuestra casa», afirman José y Francisca. «Hemos mantenido una reunión con los responsables y técnicos del Ayuntamiento, pero seguimos igual, con el precinto, sin poder volver y sin saber cuándo será posible».

La familia explica que en esa reunión «lo que se nos dijo es que no había dinero para asumir la solución que hay que dar». Esta pasa por desbrozar y limpiar el talud e instalar una red metálica que impida la caída de rocas. «Nos han dicho que el presupuesto para llevar a cabo esta actuación ronda los 40.000 euros y que no hay dinero», aseguran.

Por eso también, afirman el matrimonio y sus hijos, «nos han indicado que otra solución sería expropiarnos la vivienda; pero, si no hay dinero para la red metálica, ¿cuánto nos van a dar por la casa?». Ninguno de ellos quiere esa solución. «Es que esa casa es mi vida», insiste Francisca.

En resumen, «nos sentimos desprotegidos por el Ayuntamiento, entendemos que está para resolver los problemas de los vecinos, problemas que nosotros no hemos generado, cuyo arreglo además no tiene un alto coste; pero no lo está haciendo y nosotros no sabemos qué hacer para poder volver a nuestra casa».