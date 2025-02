«Llegué a pensar que no valía nada, pero Crisol me ha devuelto la confianza en mí misma»

«Gracias al programa he conseguido tener mi primer empleo»

«He trabajado durante 17 días para la cooperativa de cerezas del Valle, ha sido mi primer trabajo y lo he conseguido gracias a Crisol», dice Daniel Vargas Pardo.

Este joven de 19 años dejó sus estudios al terminar segundo de la ESO. «No quería dejarlos, pero tuve que hacerlo para cuidar de mi madre, con la que vivo junto con mi hermano pequeño, que está en el colegio en sexto de Primaria», explica.

Acudió a Crisol porque se lo recomendó un amigo «y desde entonces, hace ya casi tres años, sigo en el programa, porque me está sirviendo de mucho; gracias a Crisol me estoy formando». Ha hecho cursos de informática, carretillero, mozo de almacén... «y el próximo enero voy a empezar a estudiar para terminar la ESO y sacar el título». Porque ahora la situación en su casa ha mejorado y él quiere retomar los estudios que un día tuvo que dejar. «Y no solo ese título. Después me gustaría estudiar un ciclo de FP de Informática, porque la verdad es que me ha gustado mucho en el curso que ya he hecho gracias al programa». Asegura que su objetivo es «no dejar de formarme para encontrar un empleo». El que estos días sigue buscando tras terminar en la cooperativa. «Estoy buscando de lo que me salga, de camarero, en el campo, de reponedor... Hasta que pueda retomar los estudios de ESO». Una oportunidad «que me ha dado Crisol y que agradezco».