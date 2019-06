«Si no llego a dar con ellos, hoy estaría muerto o en la cárcel» Edward King. :: palma A.A. PLASENCIA. Sábado, 22 junio 2019, 09:48

«Si no llego a dar con Cáritas, hoy estaría muerto o en la cárcel». Edward King Timbuktu no se anda por las ramas. Tiene 48 años, nació en Sudáfrica, llegó a España en 1989 y tres décadas después sigue siendo un inmigrante sin papeles. En este tiempo ha entrado y salido de varias cárceles, en las que acabó por su condición de residente ilegal en nuestro país. Ayer, accedió a contar su historia para dejar claro que la labor de Cáritas Diocesana no es que le haya cambiado la vida, es que se la ha salvado.

«Con 12 años me subí de polizón a un barco en mi país y me bajé en Barcelona», relató ayer. De allí se fue a Valencia. Y luego a León, y después a Valladolid, y más tarde a Salamanca, y de ahí a Villanueva de la Vera... Hasta que el pasado mes de febrero llegó a Plasencia. «Un día estaba en un parque, se me acercó una señora y me preguntó que qué hacía, y yo le respondí que estaba esperando a morirme. Fue ella quien me llevó a Cáritas».

Aquella respuesta suya tiene una explicación doble. La resignación le venía por su condición de ilegal con un futuro más bien gris oscuro. Y también por su salud. En el año 2010 le diagnosticaron un linfoma (un tipo de cáncer) contra el que aún pelea. «Cuando la doctora que me atendió me dijo lo que tenía, le pedí que no me curara, porque no estaba a gusto con mi vida y no me importaba morirme». Hoy, Edward King piensa de otra forma.