La licitación del primer lote de los parques infantiles vuelve a suspenderse

El proceso de licitación para renovar los parques infantiles de Plasencia continúa bloqueado. Una vez más, la adjudicación del primer lote ha quedado en ... suspenso debido a un nuevo recurso presentado por la empresa Arcoiris T.T. suministros, S.L.U., según confirmó el pasado viernes el Negociado de Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Plasencia.

Según explicó la Secretaría General, la empresa ha interpuesto un recurso especial en materia de contratación contra el procedimiento abierto para el suministro e instalación de juegos infantiles en varias zonas de la ciudad. En virtud del artículo 53 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), «la tramitación del procedimiento quedará en suspenso».

El primer lote de esta licitación, destinado a renovar los parques de La Coronación, La Rana y La Isla, se publicó el 20 de febrero de 2024. Sin embargo, la adjudicación ha estado envuelta en un complejo entramado de reclamaciones desde que el Ayuntamiento consideró que la oferta presentada por Arcoíris T.T. Suministros S.L.U. incurría en baja temeraria. La compañía ofertó el contrato por 164.473 euros (IVA incluido), es decir, 84.015 euros por debajo del precio de licitación. Ante esta situación, la mesa de contratación decidió descartar su propuesta y optó por adjudicar el contrato a Bosque Urbano S.L., que presentó una oferta de 173.877 euros (IVA incluido).

Arcoíris no tardó en recurrir ante la Comisión Jurídica de Extremadura, que el pasado verano resolvió que debía concedérsele un nuevo plazo para justificar sus precios y características técnicas. En respuesta, el Ayuntamiento no le concedió uno, sino dos periodos de justificación. No obstante, tras evaluar la documentación presentada, se volvió a rechazar su oferta y se reafirmó la adjudicación a Bosque Urbano S.L.

El informe técnico determinó que Arcoíris «no ha justificado en sus escritos de forma adecuada ni suficiente el bajo nivel de precio o costes de la oferta económica presentada (…), ni justifica la equivalencia técnica de su proposición ni se justifica ésta desde el punto de vista técnico de forma adecuada y completa».

Hace un mes, el alcalde Fernando Pizarro adelantó en el pleno municipal que la mesa de contratación descartaría nuevamente la oferta de Arcoíris. Ante este escenario, el gerente de la empresa ya anunció que recurrirá ante los tribunales una vez reciba la notificación oficial: «Volveremos a defendernos». De momento, ha apelado a la Mesa de Contratación, que ha decidido frenar la licitación hasta emitir una resolución definitiva.

Mientras se resuelve esta situación, el Consistorio ha dado luz verde a la licitación del segundo lote, para el que también destina cerca de un cuarto de millón de euros. Cuenta con un presupuesto de 249.168,73 euros (con IVA) y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 19 de marzo. El plazo de ejecución del proyecto será de seis meses.

En este segundo lote, las áreas de actuación abarcan a casi todos los puntos de la ciudad. En total, el pliego contempla la conservación y renovación de diez áreas infantiles en Plasencia: Colonia Virgen de Guadalupe, Matías Montero, parque del Cachón, Puerta Talavera, parque de Los Pinos, Miralvalle, avenida Gabriel y Galán, avenida Donantes de Sangre y calle Velázquez.