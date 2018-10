La librería placentina que atrae turistas Espacio actual en Tannhäuser, llamado 'La Pecera', dedicado a la literatura infantil. :: andy solé La Puerta de Tannhäuser cumple siete años y es premiada con un San Fulgencio | Álvaro Muñoz y Cristina Sanmamed abrirán el próximo mes otro establecimiento centrado en la literatura infantil ANA B. HERNÁNDEZ Lunes, 22 octubre 2018, 08:14

Dejaron su residencia en Madrid, sus trabajos, sus responsabilidades y una vida acelerada. Y abrieron una librería en Plasencia en plena crisis económica hace justo ahora siete años.

«No nos arrepentimos de la decisión tomada, claro que no, todo ha salido bien; tener un negocio propio es algo especial y tener una librería es una iniciativa enriquecedora», afirma Cristina Sanmamed, artífice de La Puerta de Tannhäuser con Álvaro Muñoz.

Juntos han logrado en siete años no solo sacar adelante una librería en la que no hay libros de texto, ni papelería ni best sellers. «Sino títulos de editoriales independientes que cuidan la edición, la traducción y la ilustración». Comenzaron con 500 títulos. Hoy tienen casi 9.000. Y, sobre todo, «un grupo de lectores, de todas las edades, suficiente para mantener la librería». Gentes de Plasencia, de las comarcas y de otros muchos lugares del país. Porque La Puerta de Tannhäuser es un referente en venta de libros que va mucho más allá de las fronteras locales. No en vano, en la actualidad, «el turismo es un 30% de nuestra facturación».

Su ubicación en la Rúa Zapatería, «la mejor calle turística de Plasencia», asegura con rotundidad Cristina, «hace que por aquí pasen muchos visitantes, que entren en la librería y que salgan con unos cuantos libros». Y no solo eso. Porque después hablan a sus amigos y familiares de sus lugares de origen, que también se acercan a la ciudad para visitar la librería, con tienda online y mucha presencia en las redes sociales, y así hacen cada día más grande una cadena que ha colocado a Tannhäuser como uno de los mejores recursos de la ciudad en Trip Advisor, una de las más reconocidas plataformas turísticas.

Pero detrás de este éxito, avalado por el Premio Nacional al Fomento de la Lectura que recibió en 2016 junto con otras dos librerías independientes, hay mucho trabajo. «Nosotros leemos todo lo que podemos, conocemos todo lo que tenemos y asesoramos, claro; esto no es cuestión de despachar, sino de acertar en la lectura que se ofrece al cliente». Y los aciertos se repiten cuando los clientes vuelven y se llevan nuevos títulos y participan en algunos de los eventos semanales que propone Tannhäuser, convertida también en un revulsivo cultural en la ciudad y, por eso, merecedora de uno de los premios San Fulgencio que el Ayuntamiento concederá el próximo enero.

El nuevo espacio

La evolución de esta librería, el sueño de Cristina desde que era niña, es tal que la pareja ha decido abrir un nuevo establecimiento, a solo unos metros de La Puerta, también en la Rúa Zapatería, dedicado en exclusiva a la literatura infantil.

«Hace cuatro años que 'La Pecera' empezó a funcionar en nuestra librería, un pequeño espacio dedicado a los libros infantiles, pero la verdad es que cada vez se han ido sumando más títulos y más lectores y el espacio se ha quedado pequeño», explica Cristina Sanmamed.

Por eso, el próximo día 16 de noviembre abrirá su puertas La Pecera en un local independiente. Tendrá tres estancias: «La primera la dedicaremos a libros ilustrados en un espacio suficiente para celebrar talleres y cuentacuentos y en el que los padres puedan a acompañar a sus hijos», detalla.

Habrá un segundo lugar para menores de cero a tres años y un tercero, «que llamaremos el saloncito, para que puedan disfrutar de la lectura con tranquilidad, en el que se podrán cambiar los pañales y las madres podrán dar el pecho a sus hijos, en el que habrá sillones y pizarras para dibujar». Otra apuesta innovadora de Álvaro y Cristina: «Nos inspiramos en nuestros lectores, en lo que nos demandan».

La apertura de La Pecera permitirá a su vez ampliar los títulos en La Puerta de Tannhäuser. «Podemos tener más ensayos, más libros de historia, de filosofía, de literatura viajera... ». Y así seguir potenciando el hábito lector fuera y dentro de Plasencia. «Hay gente que nos agradece que estemos aquí, algunos nos dicen que han empezado a leer, otros que se han reenganchado... estamos encantados claro, ese es el mejor regalo que podemos tener».