«Nadie está libre de caer en las drogas, pero se puede salir, yo lo he logrado»

Recuerda una infancia y una adolescencia feliz, al abrigo y con el cariño de una «familia normal, sin problemática de ninguna clase», deja claro María ( ... nombre falso). Estudió en el instituto, después en la rama de Administración y Empresa y formó su propia familia. «Me trasladé al país europeo del que procedía mi pareja y allí tuve a mis dos hijos; éramos felices y teníamos una vida muy cómoda».

Como ocurre en tantísimas otras parejas, «tuvimos problemas y decidimos de mutuo acuerdo separarnos». Pero su vida comenzó a truncarse un tiempo después con una nueva relación que acabó por anularla y engancharla a la cocaína.

«Porque nadie está libre de caer en el pozo de las drogas con ninguna edad, con ninguna situación social ni económica». De hecho, ella había superado la treintena de largo, tenía formación y trabajo. «Pero te dices cuando empiezas, en mi caso porque pensaba que solo era un felpudo, me habían llevado a eso después de una profunda manipulación, que vas a poder controlarlo, pero nunca es así».

Y el consumo esporádico pasa a ser diario y los problemas y el deterioro se multiplican. «Pero un día en el que estaba consumiendo sola fui consciente por primera vez de que tenía que poner fin a esa situación», asegura. «Y busqué ayuda y llegué a este centro y cogí la mano que me tendieron y hoy he vuelto a ser feliz, estoy muy orgullosa de mí».

Ese centro es la comunidad terapéutica 'Charo Cordero', que gestiona Cruz Roja en Plasencia, uno de los dos recursos que en Extremadura –el otro está en Villanueva de la Serena– están dedicados exclusivamente al tratamiento y la reinserción de mujeres con problemas de conductas adictivas, con o sin hijos. «Porque aquí las madres no se tienen que separar de sus hijos», deja claro su directora, Lidia Regidor. «Y las normas que tenemos no son las de antes, son flexibles, esto no es una burbuja, porque el objetivo es enseñarles a que decidan qué quieren ser».

Una forma de trabajo que diferencia a esta comunidad terapéutica que inició su andadura en abril de 2021 y que hasta la fecha ha dado 22 altas. Mujeres que han logrado desintoxicarse y comenzar una nueva vida, muchas con reinserción laboral, porque también se les da la formación precisa para eso.

«Porque nadie está libre de caer en el pozo de las drogas, pero se puede salir, yo lo he logrado», afirma María. Porque esta mujer y madre es una de las 22 que han conseguido superar el calvario y retomar las riendas de su vida. Y encontrar un trabajo y empezar de nuevo. María, de hecho, lo hace en Plasencia. «Por eso no quiero que se sepa mi nombre ni se conozca mi rostro; para mí, he pasado un bache duro, pero está superado y no quiero que eso siga repercutiendo en mi vida». Especialmente, «porque siguen estigmatizándonos».

Psicofármacos

Por eso valora una comunidad terapéutica en la que no se juzga y en la que, acompañadas por el equipo de profesionales que la forman, «la mujer es la protagonista, no se la tutoriza, asume sus decisiones con responsabilidad desde el principio», aclara Lidia Regidor. En un centro abierto «que no es ninguna burbuja», insiste, y en el que solo hay dos normas: «No consumir dentro y respeto absoluto a la privacidad». Y un centro en el que es posible la curación «manteniendo y cuidando la unidad familiar, sin que las mujeres tengan que separarse de sus hijos».

Quizás por eso las 12 plazas para mujeres, además de las 6 que hay para menores, «están prácticamente ocupadas casi siempre y tenemos lista de espera». Porque más allá de la recuperación en la comunidad terapéutica, el acompañamiento a las mujeres no acaba ahí. Continúa con terapia en el centro de día que tienen hasta que sea preciso, sin límite, «porque la conducta adictiva es una sombra que te acompaña toda la vida y se trata de evitar la recaída».

En definitiva, de seguir dando herramientas para evitarla, para que las drogas no legales, pero también las aceptadas socialmente, como el alcohol o los psicofármacos, no vuelvan a tomar el control. «Luchamos contra la medicalización de la mujer, porque de esto cada vez hay más», destaca Lidia Regidor, «y también para prevenir las adicciones, que no son exclusivas de familias desestructuradas o más bien que hoy esas familias son las que no ponen límites, en las que no hay ni se cuida la vida familiar».