La Asociación Cultural Pedro de Trejo entregó este viernes sus premios Torre del Ambroz, que reconocen la labor de personas e instituciones a favor de ... la cultura y la tradición de Plasencia. En este 2023, los galardonados han sido la Devoción de La Salud, justo en un año en que la ermita cumple tres siglos, y María Antonia Rivera, la primera concejala que tuvo el Ayuntamiento de Plasencia, allá por 1979. La que fuera edil de Cultura y Festejos durante ocho años, vive en el otoño de su vida una serie de homenajes que dice recibir con «normalidad». En su servicio público, en esas dos legislaturas, dejó legados como las aulas de Cultura, el cambio de denominación del Martes Turístico al Martes Mayor o el hermanamiento con la ciudad italiana de Piacenza.

–¿Cómo surgió su llegada al Ayuntamiento de Plasencia?

–Mariño Roco y yo éramos amigos y me preguntó que si quería ir en su lista. Le dije que sí, que podía utilizar mi nombre. Sacamos once concejales y yo iba como número nueve, así que me tocó dar un paso al frente. Hubo incluso un tiempo que tuve que hacer de teniente alcalde.

–Antes de eso, ¿tenía inquietudes políticas?

–Todos nos estábamos abriendo a nuevas perspectivas. Y dentro del grupo de amigos, hablábamos de la situación que vivía España Nos convenció el proyecto de Adolfo Suárez y nos hicimos de UCD, aunque siempre he sido liberal.

–¿Por qué Cultura y Festejos?

–Siempre he estado ligada a la cultura de Plasencia, tanto por mis actividades como por mi trabajo de secretaria en el instituto de Gabriel y Galán. Consideraron que podía hacer un buen trabajo. Al final, fui leal al servicio de la Cultura durante mis ocho años en la política.

–Decidió cambiar en nombre de Martes Turístico a Martes Mayor en 1980, aunque a muchos no les gustó la idea. Hasta tachaban el nombre de los carteles...

–El día grande del martes se celebraba en sus primeros años en el mes de octubre, en el martes más próximo a la fiesta de la Hispanidad. Al cambiarlo a agosto en 1976, creímos que también debíamos cambiar su denominación. Lo hablamos con los hortelanos y los comerciantes y empezamos a trabajar en esa idea. Hay personas que al principio les cuesta adaptarse a los cambios, suele pasar, pero incluso hasta el alcalde de Ciudad Rodrigo vino a visitarnos para llevar este formato a su localidad.

–La gente estaba tan poco acostumbrada a ver una mujer como concejala, que no la dejaron estar en un burladero...

–El inspector de policía me dijo que tenía que consultarlo con el delegado provincial. Le dijeron que sí.

–En 1983, llegaron dos mujeres más a las concejalías, Francisca Rivero y Guadalupe Bazaga. ¿Les dio algún consejo?

–Solo uno: que había que trabajar mucho. Se adaptaron perfectamente. Paquita, en Asuntos Sociales; y Guadalupe, en Patrimonio.

–Las Ferias de Plasencia han cambiado mucho desde aquellos años.

–Antes tenían un ambiente taurino extraordinario. Venía toda la gente del Jerte y de La Vera, eran días grandiosos. Desgraciadamente, se ha ido perdiendo. Al ser días festivos, muchos aprovechan para irse fuera.

–Tiene 82 años. ¿La cultura sigue estando presente en su día a día?

–Todos los días. Formo parte del coro de la Universidad de Mayores y sigo estudiando música y canto. Además, coordino un club de lectura. Para mí, sigo teniendo 18 años.