Wolfstone y Ana Laíns encabezan el Plasencia Folk

LUCÍA SEMEDO PLASENCIA. Sábado, 6 de agosto 2022, 07:43

En un verano libre de restricciones, la capital del Jerte retoma poco a poco las actividades culturales, algunas consagradas en el tiempo. Es el caso de Plasencia Folk, el festival de música de raíz que cada mes de agosto coloca a la ciudad en el mapa de festivales internacionales y que celebra este año su edición número 26. Con una programación variada que incluye artistas de distintos puntos de Europa, Plasencia Folk apuesta este año por pesos pesados de la música folk como son los escoceses Wolfstone y la portuguesa Ana Laíns.

Este año serán nueve grupos, tres cada día, los que se suban al escenario, desde el viernes, 18 de agosto, hasta el domingo. El festival mantendrá un año más su carácter gratuito.

El evento arrancará el viernes con los extremeños Milo Ke Mandarini, Entavía de Castilla y León y The Dignity Road, que vienen desde Siria y Armenia. Estos homenajean en su espectáculo a las mujeres liberadas del Estado Islámico, que rehacen su vida tras haber sido obligadas a ejercer de esclavas sexuales.

El festival recupera también el aforo máximo pero prescinde de la barra en el interior del recinto por seguridad

El viernes llega el turno de Ana Laíns, artista independiente que celebra más de veinte años subida a los escenarios, consolidada como una de las voces de referencia del fado. La acompañan los extremeños The Red Folkey y Xisco Feijoo, llegado desde Galicia.

Wolfstone comenzó su andadura en 1984 y desde entonces se han consagrado como uno de los grupos de folk más prestigiosos a nivel internacional. Su sonido se caracteriza por mezclar el rock clásico con los ritmos tradicionales escoceses al son de gaitas, flautas y violines. Estarán en el recinto de Torre Lucía el sábado, acompañados de Ana Alcaide y los extremeños Cerandeo, reincidentes en el festival.

Vuelta a la normalidad

El Ayuntamiento presentó las actividades planeadas, que busca retomar la normalidad tras los años de pandemia. Marisa Bermejo, edil de cultura, explicó que este año reincorporarán en el programa los talleres en La Isla. «Los hemos evitado los últimos años por la proximidad y el contacto físico, pero ya es hora de que vuelvan», manifestó.

Este año los talleres se centran en la danza de la mano de la asociación Folkarria, que los días 19 y 20 de agosto darán las claves para aprender bailes tradicionales de distintos puntos de la geografía europea; el chapelloise francés, el ando de la bretaña francesa o el círculo circadiano inglés, entre otros. Serán a partir de las 19.00 horas en La Isla.

Folk Plasencia recupera también el tradicional pasacalles de la mano de los tamborileros del norte de Extremadura con la Asociación Santiago Béjar, que animará el casco histórico y guiarán a los rezagados hasta Torre Lucía.

Lo que no vuelve, por el momento, es la barra habilitada en el recinto de Torre Lucía. «Sabemos que sin barra no se disfruta igual, pero consideramos que aún no estamos del todo fuera de riesgo, la dejamos para el año que viene».

Como todos los eventos, Plasencia Folk ha vivido unos años diferentes. En 2020, acorde con la situación, fue cancelado. El año pasado contó solo con 400 plazas (de las 2.000 que permite el aforo en situaciones normales), el público debió ver las actuaciones sentado y no hubo barra. Se hicieron habituales las largas colas para esperar turno a la entrada de Torre Lucía y, cómo no, las mascarillas, entonces obligatorias. Como punto positivo, la respuesta del público fue valorada positivamente por la organización, ya que durante todas las jornadas hubo un lleno prácticamente absoluto.

La edición número 26 vuelve este año esperando parecerse más a las de la vida de antes de la covid.