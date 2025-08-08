El kiosco placentino de La Isla abrirá en septiembre tras una reforma de 12.561 euros

J. C. R. PLASENCIA. Viernes, 8 de agosto 2025, 07:48 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Plasencia ha decidido reacondicionar el kiosco del parque de La Isla antes de su próxima reapertura, que tendrá lugar a comienzos de septiembre. Las obras de reparación y acondicionamiento han sido adjudicadas a la empresa Tritón Energía S.L. por un importe total de 12.561,70 euros, IVA incluido.

El objetivo de esta actuación es adaptar y actualizar este inmueble municipal para completar el proceso de licitación y adjudicación actualmente en curso para su explotación hostelera. Las obras, que incluyen trabajos de pintura y mejoras en las redes eléctricas e iluminación, ya están en marcha y deberán ejecutarse en un plazo de diez jornadas laborales.

Esta rehabilitación se enmarca en los trámites administrativos necesarios para adjudicar uno de los dos espacios de hostelería del parque de La Isla: el kiosco bar situado junto a los merenderos. El pasado 29 de julio, el gobierno local confirmó que tres empresas habían concurrido a la licitación, y los técnicos municipales propusieron adjudicar su explotación a Fuego y Mesa S.L., por un canon anual de 19.065,97 euros (IVA incluido), superior al mínimo establecido en 14.341 euros.

Fuego y Mesa, gestionada por José Luis Vidal, tiene previsto inaugurar el kiosco en septiembre. La adjudicación será inicialmente por dos años, con posibilidad de prórroga por otros dos, y el establecimiento deberá permanecer abierto, al menos, entre los meses de marzo y noviembre de cada año.