HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aspecto actual del kiosco de La Isla, junto al campo de fútbol. J. C. R.

El kiosco placentino de La Isla abrirá en septiembre tras una reforma de 12.561 euros

J. C. R.

PLASENCIA.

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:48

El Ayuntamiento de Plasencia ha decidido reacondicionar el kiosco del parque de La Isla antes de su próxima reapertura, que tendrá lugar a comienzos de septiembre. Las obras de reparación y acondicionamiento han sido adjudicadas a la empresa Tritón Energía S.L. por un importe total de 12.561,70 euros, IVA incluido.

El objetivo de esta actuación es adaptar y actualizar este inmueble municipal para completar el proceso de licitación y adjudicación actualmente en curso para su explotación hostelera. Las obras, que incluyen trabajos de pintura y mejoras en las redes eléctricas e iluminación, ya están en marcha y deberán ejecutarse en un plazo de diez jornadas laborales.

Esta rehabilitación se enmarca en los trámites administrativos necesarios para adjudicar uno de los dos espacios de hostelería del parque de La Isla: el kiosco bar situado junto a los merenderos. El pasado 29 de julio, el gobierno local confirmó que tres empresas habían concurrido a la licitación, y los técnicos municipales propusieron adjudicar su explotación a Fuego y Mesa S.L., por un canon anual de 19.065,97 euros (IVA incluido), superior al mínimo establecido en 14.341 euros.

Fuego y Mesa, gestionada por José Luis Vidal, tiene previsto inaugurar el kiosco en septiembre. La adjudicación será inicialmente por dos años, con posibilidad de prórroga por otros dos, y el establecimiento deberá permanecer abierto, al menos, entre los meses de marzo y noviembre de cada año.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de 10 años y otras ocho personas resultan heridas en un choque en la A-5 a la altura de Villamesías
  2. 2 La boda del año se celebra en Cáceres: el nuevo Hilton Palacio de Godoy se estrena con un evento de lujo
  3. 3 Un paciente destroza varios objetos en el centro de salud de Ciudad Jardín tras negarle unas recetas
  4. 4 Roban diez armas a la Policía Local de Alburquerque
  5. 5 Investigan a un empleado de Correos por apoderarse de 51 paquetes «que le interesaban»
  6. 6 Un interno del Marcelo Nessi arrebata los grilletes a los vigilantes y les golpea con ellos
  7. 7 El Infoex da por controlados los incendios de Mérida y Monesterio
  8. 8

    El multacar vuelve a las calles de Badajoz: este es el día en el que comenzará a sancionar
  9. 9 Un empresario cosmético alemán visita España y alucina con Mercadona: «No lo entiendo»
  10. 10 Un niño de 13 años muere al sufrir una caída con un patinete en Fuerteventura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El kiosco placentino de La Isla abrirá en septiembre tras una reforma de 12.561 euros

El kiosco placentino de La Isla abrirá en septiembre tras una reforma de 12.561 euros