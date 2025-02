«El juzgado ha establecido que puedo ver a mis hijas, pero llevo cuatro meses sin poder hacerlo»

Juan (nombre falso) es un vecino de Plasencia que lleva tratando de ver a sus hijas desde finales del pasado septiembre y que aún no ... ha conseguido hacerlo.

Este hombre ha sido condenado por delitos de violencia de género cometidos en el domicilio familiar, como también lo ha sido su expareja, y en la sentencia judicial emitida por esta causa se especifican las penas que debe cumplir y también el régimen de visitas a sus hijas.

«Y yo estoy cumpliendo cada una de las penas que se me han impuesto, pero sin embargo no se está garantizando el derecho que tengo a ver a mis hijas», señala el afectado.

En concreto, en la sentencia judicial fechada el 18 de septiembre de 2022, el día en que se celebró el juicio rápido por violencia de género, se especifica que el padre tiene que ver a sus hijas dos días a la semana durante dos horas cada día en el punto de encuentro familiar y bajo supervisión de los profesionales que trabajan en el mismo.

Se trata de un recurso dependiente de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias cuya gestión la Junta ha externalizado. Los puntos de encuentro familiar se configuran como un espacio neutral, de atención temporal, donde se garantiza el derecho de los menores a relacionarse con sus progenitores, y otros miembros de sus familias, en cumplimiento de lo establecido por los equipos técnicos de los servicios sociales o por la autoridad judicial.

En el caso de Plasencia este recurso está ubicado en la céntrica calle Talavera, pero Juan no ha podido hasta la fecha ver a sus hijas en este espacio. «Llevo intentándolo cuatro meses y no es posible; quienes se ocupan del punto de encuentro me dicen que están saturados, que no tienen hueco para mí y que, además, hay lista de espera». Este recurso tiene un horario limitado. Funciona los miércoles, de 17 a 20 horas; los viernes, de 10.30 a 14 y de 16 a 20 horas; y los sábados y domingos, de 16 a 20.45 horas.

La administración

«He denunciado la situación en el juzgado, he pedido que igual que a mí me obligan a cumplir la ley, también la hagan cumplir», señala. «Pero lo que me dicen es que depende del punto de encuentro».

Sin embargo, desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales se indica al respecto que «no es obligación de la Junta disponer de recursos para dar cumplimiento a las sentencias de un juzgado, sino del propio juzgado junto con la familia dar cumplimiento a sus sentencias». La administración regional aclara que, aunque cuenta con estos recursos, «concertados con entidades del sector, éstos tienen programados sus encuentros familiares en los días y horas de funcionamiento y no tienen que alterarlos para atender el cumplimiento de sentencias judiciales». La Junta insiste en que del cumplimiento de los fallos se deben ocupar los juzgados.

Y mientras tanto, «yo tengo derecho a ver a mis hijas y llevo cuatro meses sin poder hacerlo», denuncia este vecino.