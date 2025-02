La Junta sorteará 16 viviendas sociales en Plasencia «antes de primavera»

Después de una espera larga desde que el proceso arrancara en marzo de 2022, un total de 16 familias podrán acceder próximamente a alguna de las viviendas sociales que la Junta de Extremadura ha rehabilitado en el norte de la ciudad: 6 en la ... avenida Dolores Ibárruri y 10 en la avenida Gabriel y Galán. El sorteo se realizará «antes de primavera».

Es lo que ha asegurado el Ayuntamiento de Plasencia, que ayer recibió la visita de técnicos de la Junta para comprobar el estado de acondicionamiento de las viviendas que se van a entregar. David Calvo, concejal de Servicio Sociales, fue el anfitrión Lidia López, secretaria general de Vivienda, y Alfonso Encinas director de la promotora de VPO Urvipexsa.

El edil reconocía que el proceso «lleva un poco de retraso», pero aseguró que «estamos metiendo prisa para poder sacarlo adelante cuanto antes». En esa línea se pronunciaba Lidia López: «Todos los procesos arrastran una inercia de mucha lentitud. Nosotros ahora llegamos con fuerza y con ganas de que todo se acelere, de hacer un esfuerzo en la coordinación entre las administraciones».

La secretaria general insistió en que «queremos agilizar en todo lo posible el desarrollo de los trabajos porque sabemos que hay familias esperando y que tienen necesidad de poder utilizar las viviendas lo antes posible».

Desde que se inició el proceso de selección hace casi dos años, en las viviendas objeto de adjudicación se han llevado a cabo obras de reparación, de acondicionamiento interior y de mejora de la eficiencia energética, con la sustitución de las instalaciones de suministro y el aislamiento exterior en ventanas.

«Faltan remates en los acondicionamientos exteriores, pero eso no impide que las familias puedan habitar las viviendas. Hemos priorizado el interior; todo lo que sea la fachada se puede llevar a cabo una vez que las familias estén allí», aseguraba Lidia López.

En total, tras completarse la selección, ha habido un total de 67 solicitantes. Las familias que no consigan una de las 16 viviendas, tendrán que esperar a un nuevo proceso. No hay ninguno programado, ya que «ahora mismo, no hay un grupo grande de viviendas como para poder adjudicarlas de forma inmediata». Sin embargo, la Junta anticipa que velará por que las viviendas lleguen a las manos correctas.

«Hay que hacer un uso responsable de las viviendas públicas. Hasta ahora no se venía haciendo al 100%. Habrá que ver si hay viviendas que están adjudicadas y en realidad están vacías; si la ocupan personas que no son las adjudicatarias. Vamos a revisar ese tipo de cosas, porque habiendo personas que las necesitan, es muy injusto que esté en manos de personas que no las están utilizando», señalaba Lidia López.