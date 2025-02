La junta local de la Aecc lanza una campaña para protegerse del sol

REDACCIÓN PLASENCIA. Viernes, 7 de julio 2023, 08:55 Comenta Compartir

La junta local de la Asociación Española contra el Cáncer en Plasencia va a salir este verano a la calle para informar a los ciudadanos de los peligros de exponerse al sol.

Bajo el lema 'este verano, no juegues con el sol', una decena ... de voluntarios van a acudir a las piscinas del entorno –públicas o privadas, cerradas o naturales- para recordar a los ciudadanos que una exposición, sin protección y en horas del día no convenientes, pueden traer consecuencias a la larga. «¿Quién no ha tomado el sol a deshoras, o sin un bronceado adecuado, o con mejunjes caseros, o ha hecho deporte sin protección?», se preguntaba Pilar Armero, vicepresidenta de la junta local, en la presentación de la campaña en rueda de prensa.

Sus responsables avisan del peligro de sufrir un cáncer de piel por una exposición inadecuada. Los expertos calculan que entre el 50% y el 90% de las lesiones grave en la piel se deben a los rayos ultravioletas. La campaña está abierta a todos los ayuntamientos de la comarca. Los voluntarios acudirán a cada piscina al menos una vez a la semana.

