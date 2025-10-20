La Junta impulsa la restauración del retablo del Cristo de la Buena Muerte

La Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura ha adjudicado el contrato para la restauración del retablo del Cristo ... de la Buena Muerte, ubicado en la iglesia de San Esteban de Plasencia, una de las piezas más destacadas del patrimonio barroco placentino. El proyecto, con un presupuesto total de 17.800 euros (IVA incluido), ha sido adjudicado a la restauradora Puerto Martín Durán. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de dos meses.

El retablo, de aproximadamente cinco metros de alto por tres de ancho, se sitúa en el lado de la Epístola del templo y data de finales del siglo XVII. Su estructura barroca, caracterizada por columnas salomónicas, alberga una hornacina cruciforme con la imagen del Cristo de la Buena Muerte.

Según el informe, el retablo presenta signos evidentes de envejecimiento, oscurecimiento y pérdida de la capa pictórica, lo que dificulta la apreciación de su valor artístico.