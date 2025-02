La Junta de Extremadura da la razón a la nueva directiva de San Miguel

J. C. R.

La nueva junta directiva del barrio de San Miguel, resultante de las elecciones del 11 de diciembre, ha dado un paso más para hacerse de forma definitiva con el control de la sede vecinal. La Junta de Extremadura acaba de dar la razón al ... equipo de Marisa Prieto ante las alegaciones presentadas por el entorno de la candidatura perdedora. A pesar de organizar la votación, no quedó conforme y la recurrió por irregularidades.

El Gobierno autonómico ha comunicado que ha inscrito, con fecha de 4 de febrero, a la directiva ganadora en el Registro de Asociaciones, que era la condición que había impuesto Fernando Pizarro para entregar las llaves del edificio. Podría hacerlo la próxima semana.

«Las alegaciones en contra de la inscripción, formuladas por dos socias, no han desvirtuado la legalidad de la inscripción, que ha sido avalada por una amplia mayoría en un proceso en el que no se pudo tener en cuenta el voto por correo por no recogerlo los estatutos», señala la Junta, que asegura que «la documentación contaba con la firma del anterior presidente y una de las vocales como personas salientes».

No consta que la Asamblea haya sido impugnada ante los tribunales en el plazo de 40 días que otorga la Ley, por lo que el resultado de las elecciones cobra ya plena legitimidad.