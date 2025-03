La Junta aún estudia si recurre la sentencia que le ordena autorizar un medicamento de 4.543 euros al mes

La Junta de Extremadura aún no ha decidido si recurrirá o no la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Mérida que ... condena al Servicio Extremeño de Salud a autorizar el tratamiento que le deniega a un joven placentino que a la espera de la resolución del caso, compra desde abril ese fármaco en Alemania y lo paga de su bolsillo, a razón de 4.543 euros al mes.

Esa sentencia no es firme, lo que significa que el SES no está de momento obligado a cumplirla. Ahora bien, si decidiera no alegar, el enfermo estaría más cerca de conseguir que la administración le pagara el tratamiento recomendado por la neurológa que le atiende en el hospital Virgen del Puerto de Plasencia y también por un profesional de la sanidad privada.

Pablo Andrada Sevilla sufre Neuropatía óptica hereditaria de Leber, una enfermedad neurológica rara que ya le ha quitado un 85% de la visión. El único tratamiento posible es con Raxone, un medicamento que en España es de uso exclusivamente hospitalario. Su neuróloga del SES lo solicitó dos veces pero le fue denegado.

«La Abogacía General lo está estudiando»

«La Abogacía General de la Junta está estudiando si recurre o no la sentencia», informa la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. A la pregunta de si la sentencia ha motivado un cambio en su decisión de no autorizar el tratamiento, responde que «la financiación de medicamentos corresponde al Sistema Nacional de Salud». Hay que recordar que este es el argumento por el que la Junta denegó dos veces la solicitud de la neuróloga del hospital Virgen del Puerto.

El SES alega que es el SNS quien decidió no financiar ese fármaco, y la sentencia cita que la sanidad pública lo ha autorizado a 46 pacientes en una década, tres de ellos este año

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Mérida da la razón al joven placentino basándose principalmente en dos argumentos. Uno es la constatación de que la sanidad pública española está autorizando ese medicamento. «Ha quedado probado -detalla el fallo judicial- que el tratamiento de Raxone se instauró en nuestro país el 12 de noviembre de 2012, y desde entonces han sido 49 los pacientes tratados con el mismo, resultando ser de este último año 2022 los tres últimos pacientes a los que se les está suministrando (certificación de 9 de agosto de 2022 emitida por el Secretario General de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), y que sólo tres de esos 49 tratamientos prescritos desde 2012 lo han sido por la sanidad privada».

Y el segundo motivo básico para atender la reclamación de Pablo Andrada es un informe forense encargado por el Juzgado. En él se especifica que «actualmente no se dispone de un tratamiento curativo, y sin embargo, Raxone ha recibido autorización para el tratamiento de la alteración visual en adolescentes y adultos con NOHL». También se refiere un estudio en el que «no se detectaron diferencias significativas entre el grupo tratado con Raxone y el grupo tratado con placebo en cuanto a la recuperación de la agudeza visual, si bien los pacientes que presentaban la mutación (genética) que presenta nuestro informado se asoció con una mayor proporción de respondedores, ya que la enfermedad es más benigna en este tipo de pacientes y se vio una mejora en la agudeza visual a los seis meses».