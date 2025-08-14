La Junta destina 725.000 euros a la rehabilitación energética de la estación de autobuses de Plasencia

La estación de autobuses de Plasencia se prepara para una profunda renovación que marcará un antes y un después en su eficiencia energética. La ... Junta de Extremadura ha confirmado una inversión de 725.992,74 euros –impuestos incluidos– para acometer unas obras que reducirán en más de un 30 % el consumo de energía primaria no renovable del edificio, una mejora que repercutirá directamente en el gasto de mantenimiento y en el confort de sus usuarios. La licitación para adjudicar los trabajos está abierta hasta el 26 de agosto y contempla un plazo de ejecución de cinco meses. Si se cumplen las previsiones, la estación renovada podría entrar en funcionamiento en la primavera de 2026.

Situada en la calle Tornavacas, la estación fue construida con estructura de hormigón armado y fachadas de ladrillo visto. Sin embargo, la falta de aislamiento térmico y el uso de carpinterías antiguas han derivado, con el paso de los años, en un importante déficit energético. El deterioro es evidente: cubiertas con filtraciones, juntas de dilatación dañadas, ventanas sin rotura de puente térmico, zonas expuestas al sol sin protección adecuada y un sistema de iluminación que ya no responde a los estándares actuales de eficiencia. A ello se suma la ausencia de instalaciones para autoconsumo energético y problemas de confort térmico provocados por las corrientes de aire en los accesos principales.

El proyecto, redactado por el arquitecto Valentín Martín Iglesias, plantea una intervención integral para revertir todas estas carencias. Entre las actuaciones previstas destaca la sustitución de las carpinterías exteriores por modelos con rotura de puente térmico, doble acristalamiento y control solar, lo que mejorará notablemente el aislamiento y reducirá las pérdidas de calor o frío.

Si la licitación cumple los plazos previstos, las reformas energéticas podrían estrenarse en la primavera de 2026

Las fachadas más expuestas contarán con nuevas protecciones solares fijas –celosías y lamas– que, además de cumplir una función práctica, aportarán un nuevo valor estético al conjunto. Las cubiertas serán renovadas de forma integral, incorporando aislamiento térmico, impermeabilización y reparación de juntas para eliminar filtraciones y humedades. En la zona central se retirará la cubierta metálica sobrepuesta con el fin de recuperar los lucernarios originales, aumentando así la entrada de luz natural y reduciendo la necesidad de iluminación artificial durante el día.

La apuesta por las energías renovables será otro de los pilares de la reforma. En la cubierta se instalará un sistema fotovoltaico para autoconsumo de al menos 15 kW, integrado arquitectónicamente para no alterar la imagen del edificio.

La iluminación interior también se renovará por completo: las antiguas luminarias se sustituirán por tecnología LED, que mejorará tanto el consumo como la calidad lumínica. Para incrementar el confort de los viajeros, se colocará un sistema cortavientos en el acceso principal, con puertas automáticas que minimizarán las pérdidas energéticas y evitarán las molestas corrientes de aire. Por último, se acometerán reparaciones en elementos estructurales que presentan fisuras o corrosión.

La reforma también busca transformar la experiencia de los usuarios. La estación ofrecerá un mayor confort térmico, mejor iluminación y un acceso principal más protegido frente a la lluvia, el viento o el calor. Además, la limpieza de las fachadas, el rediseño de los elementos de protección solar y la incorporación de energía renovable contribuirán a actualizar la imagen del conjunto y a integrarlo de manera más armónica en su entorno urbano.