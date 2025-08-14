HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada principal de la estación de autobuses de Plasencia. J. C. R.

La Junta destina 725.000 euros a la rehabilitación energética de la estación de autobuses de Plasencia

Entre otras acciones, la reforma recuperará los lucernarios originales para inundar de luz natural el interior del recinto y reducir el consumo eléctrico

Juan Carlos Ramos

PLASENCIA.

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:57

La estación de autobuses de Plasencia se prepara para una profunda renovación que marcará un antes y un después en su eficiencia energética. La ... Junta de Extremadura ha confirmado una inversión de 725.992,74 euros –impuestos incluidos– para acometer unas obras que reducirán en más de un 30 % el consumo de energía primaria no renovable del edificio, una mejora que repercutirá directamente en el gasto de mantenimiento y en el confort de sus usuarios. La licitación para adjudicar los trabajos está abierta hasta el 26 de agosto y contempla un plazo de ejecución de cinco meses. Si se cumplen las previsiones, la estación renovada podría entrar en funcionamiento en la primavera de 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un ciclista junto al restaurante El Gallo de Casar de Cáceres
  2. 2 El fuego obliga a evacuar a 700 vecinos de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa y a cortar dos carreteras
  3. 3 El fuego cerca Cabezabellosa con vecinos en el interior del pueblo: «Es una ratonera»
  4. 4 Dos vehículos acaban calcinados en Plasencia tras un incendio y una posterior colisión
  5. 5 El fuego de Jarilla sigue descontrolado y se suma otro «preocupante» en Casares de Hurdes
  6. 6 El fuego de Malpartida de Plasencia entra en el Parque Nacional de Monfragüe
  7. 7 De Ciudad Deportiva al Aeropuerto: así sería el metro de Badajoz cargado de guiños locales
  8. 8

    La familia del anciano fallecido por calor en Torremayor denuncia por negligencia a la residencia
  9. 9 Un vecino de Coria sufre una cornada de diez centímetros en los festejos taurinos de Torrejoncillo
  10. 10

    Don Benito y Villanueva dejan a un lado la fusión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Junta destina 725.000 euros a la rehabilitación energética de la estación de autobuses de Plasencia

La Junta destina 725.000 euros a la rehabilitación energética de la estación de autobuses de Plasencia