La Junta concede a Plasencia 45.746 euros para el programa de respiro familiar

El Ayuntamiento de Plasencia seguirá gestionando este año el Servicio de Respiro Familiar, tras recibir una aportación de 45.746,96 euros de la consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, en el marco del Programa de Colaboración Económica Municipal. Se trata de un recurso pensado para apoyar a las personas cuidadoras habituales no profesionales que atienden de forma continua a familiares en situación de dependencia o con un grado de discapacidad elevado. Este recurso les brinda un respiro temporal y favorece la conciliación de su vida personal y laboral.

Las ayudas permitirán costear distintos tipos de servicios. El acompañamiento y la asistencia domiciliaria tendrán un límite de 65 horas al año por persona atendida, con cargo al coste que marque el convenio de cuidadores profesionales. En el caso de acompañamientos puntuales, actividades de ocio o apoyo en hospitalizaciones parciales, la duración máxima será de 36 horas anuales, también ajustadas al coste profesional por hora.

El programa incluye, además, la posibilidad de realizar actividades de respiro en establecimientos no sociosanitarios, como campamentos, estancias en la naturaleza o actividades de ocio organizadas. En este caso, los beneficiarios podrán recibir hasta 504 euros por persona, con un tope de 72 euros diarios y un mínimo de dos días de actividad. También se contemplan estancias temporales en centros sociosanitarios acreditados, con una duración máxima de diez días al año y una cuantía de 70 euros diarios en régimen residencial o 40 euros diarios en centros de día o de noche.

Quienes deseen acogerse a este programa deberán presentar una solicitud en el Registro General del Ayuntamiento de Plasencia, en su sede electrónica o a través de la red ORVE. Será necesario aportar documentación que acredite la situación de dependencia o discapacidad de la persona atendida, así como la convivencia y el vínculo familiar, además del DNI o documento equivalente del solicitante. El plazo de presentación estará abierto hasta el 15 de diciembre de 2025, siempre que exista crédito disponible.