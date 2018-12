Junta y Ayuntamiento de Plasencia tienen que pagar por las 'casas de los Sánchez' Imagen de las conocidas como las 'casas de los Sánchez' en la avenida Juan Carlos I. :: d. palma El Supremo ratifica la sentencia del TSJEx e insta a las partes a que acuerden cuál debe ser la indemnización ANA B. HERNÁNDEZ Miércoles, 12 diciembre 2018, 08:05

Como máximo serán 1.957.948 euros y tendrán que pagarlos a partes iguales entre Junta y Ayuntamiento, pero supondrán un nuevo batacazo para las arcas municipales. Ambas administraciones deberán indemnizar a los propietarios de tres casas singulares ubicadas en la avenida Juan Carlos I por restringir su aprovechamiento urbanístico, al incluirlas en el catálogo de protección del Plan General Municipal (PGM). Así lo ordena el Supremo en una sentencia del pasado 22 de noviembre, con la que ratifica y eleva a firme la dictada el 28 de abril de este año por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Las conocidas como las 'casas de los Sánchez', en los números 19, 21 y 23 de la avenida Juan Carlos I, junto al acueducto, fueron incluidas en el Catálogo del Plan Especial de Protección en 2015, en el nuevo PGM respaldado tanto por el Ayuntamiento como por la Junta. Su inclusión se acordó para garantizar que puedan conservar su aspecto actual en el tiempo, dado el gran interés arquitectónico de unas construcciones levantadas en los años treinta del siglo pasado.

La inclusión en el catálogo, la protección por tanto que este hecho les confiere, fue recurrida por los propietarios de las casas una vez se aprobó el PGM en 2015, al entender que se les impedía sacarles rendimiento patrimonial a los edificios, ubicados en uno de los suelos más valiosos de la ciudad desde el punto de vista inmobiliario.

El TSJEx sentenció en abril que la inclusión de las casas en el catálogo debía mantenerse, puesto que se cumplieron los trámites legales para ello, pero que los propietarios debían ser indemnizados para compensarles por el hecho de que no podrán sacar rendimiento económico a sus viviendas.

Nueva negociación

El tribunal no fijó, sin embargo, la cuantía de la indemnización, sí señaló que no debía superar el 1.957.948 euros que piden los propietarios, que el abono debía ser de forma solidaria entre Junta y Ayuntamiento, y estableció un plazo de cinco meses para que las partes alcanzaran un acuerdo. En caso de no hacerlo, se nombrará un perito judicial para que, basándose en criterios legales, establezca la cuantía.

El Supremo ratifica ahora punto por punto el fallo del TSJEx, desestimando el recurso interpuesto contra el mismo por la Junta. El que presentó el Ayuntamiento no fue admitido a trámite porque no fundamentó de forma correcta su impugnación para tenerla en cuenta y, de hecho, se le impuso el pago de las costas procesales.

El alto tribunal mantiene que la catalogación de las 'casas de los Sánchez' conlleva «la restricción del aprovechamiento urbanístico» por parte de sus propietarios y en comparación que el que sí tienen otros inmuebles de entorno. «Hay restricción porque la edificación atribuida por el PGM es menor que la dada a las parcelas del entorno», aclara. Y, además, como «resulta imposible compensar» esa restricción, es precisa la indemnización.

También mantiene que, frente a lo reclamado por la Junta, el pago debe ser a partes iguales, de forma solidaria por tanto, entre las administraciones autonómica y local, porque ambas «han participado en la elaboración y aprobación del planeamiento urbanístico».

Junta, Ayuntamiento y propietarios, por tanto, deben iniciar ahora una negociación para fijar la indemnización. Tienen cinco meses para alcanzar un acuerdo al que el Ayuntamiento, al menos, es proclive si se tiene en cuenta el precedente de las huertas, en el que la falta de consenso ha provocado la mayor deuda para las arcas públicas en la historia de la ciudad. Además, se da la circunstancia de que los dueños de estas tres casas singulares son también los propietarios de gran parte de los terrenos de las huertas.