HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartel original que aparecía en la entrada del acueducto a su paso por la N-630. A su lado, hecho añicos. HOY

La Junta asumirá la restauración del histórico esgrafiado del acueducto de San Antón de Plasencia

La Dirección de Patrimonio también se hará cargo de la rehabilitación de un cartel idéntico que colgaba en Santo Tomé

Juan Carlos Ramos

Juan Carlos Ramos

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La Junta de Extremadura se encargará de la rehabilitación del emblemático esgrafiado que durante décadas decoró uno de los pilares del acueducto de San ... Antón, en Plasencia. Así lo confirmó el alcalde, Fernando Pizarro, durante el pleno municipal de septiembre, al responder a una pregunta del portavoz socialista, Alfredo Moreno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto
  2. 2 Colate, nuevo presidente del CD Badajoz tras la renuncia de María Bernabé
  3. 3 Extremadura convoca 333 plazas para las próximas oposiciones docentes, 126 de Infantil
  4. 4 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  5. 5 Los sindicatos convocan una segunda huelga en la educación pública el 7 de noviembre
  6. 6 Herido un hombre ebrio tras ser atropellado en Badajoz
  7. 7 Es oficial: una nueva tienda de deportes abre sus puertas en El Faro
  8. 8 Un frente atlántico dejará cantidades importantes de lluvia y descenso térmico
  9. 9

    Carlos Lobo, promotor: «Habrá Extremúsika en 2026, lo que falta por decidir es si será en Cáceres»
  10. 10

    La Junta critica con dureza a CSIF por reclamar la homologación salarial con otras comunidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Junta asumirá la restauración del histórico esgrafiado del acueducto de San Antón de Plasencia

La Junta asumirá la restauración del histórico esgrafiado del acueducto de San Antón de Plasencia