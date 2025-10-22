La Junta asumirá la restauración del histórico esgrafiado del acueducto de San Antón de Plasencia

La Junta de Extremadura se encargará de la rehabilitación del emblemático esgrafiado que durante décadas decoró uno de los pilares del acueducto de San ... Antón, en Plasencia. Así lo confirmó el alcalde, Fernando Pizarro, durante el pleno municipal de septiembre, al responder a una pregunta del portavoz socialista, Alfredo Moreno.

El esgrafiado –una composición con la silueta de la catedral, el escudo de la ciudad y un mensaje turístico en español, inglés y francés– se desprendió parcialmente en abril de 2021 debido a un fuerte temporal. Desde entonces, sus fragmentos han permanecido almacenados y protegidos en la finca de Capote, a la espera de una intervención que ahora será acometida por la Junta.

«Los fragmentos del acueducto están todos guardados. Los analizó el arqueólogo Pedro Matesanz para ver si era posible recuperarlos. Es complicado, pero hemos conseguido que la Junta se los lleve para rehabilitarlos», explicó Pizarro en el pleno. El alcalde añadió que la actuación incluirá también el esgrafiado de Santo Tomé –idéntico al del acueducto y en mejor estado de conservación–, así como el azulejo publicitario de Osborne, que hasta hace poco coronaba la entrada de la Puerta Talavera, todos ellos catalogados como bienes a proteger.

Cuatro años de espera

Durante el debate, Alfredo Moreno, portavoz socialista, recordó que en abril de 2021, tras el desprendimiento del esgrafiado, el alcalde ya había anunciado su futura restauración y reclamó explicaciones por la demora: «Han pasado más de cuatro años y lo que nos gustaría es que nos contara por qué no se han restaurado. También nos gustaría saber qué pasa con el escudo que existía en el edificio de la plaza del Mercado, que tampoco sabemos dónde está».

Pizarro aclaró que tanto el esgrafiado de Santo Tomé como los fragmentos del acueducto de San Antón y el escudo de la plaza del Mercado se encuentran protegidos en Capote. «El escudo está guardado también, no hay problema. No lo volvimos a colocar en su momento, pero si quieren, lo hablamos en el próximo PEP (Plan Especial de Protección) y decidimos su destino», indicó el regidor.

El alcalde destacó también la importancia de conservar el azulejo de Osborne, una pieza de barro vidriado incluida en el inventario regional de patrimonio. «La Junta nos pidió protegerlo cuando se planteó el derribo de las casas del Chiquete. Se retiró con cuidado porque estaba pegado con cal y no se rompió ninguna pieza. Ahora se restaurará junto con los esgrafiados y luego decidiremos dónde colocarlo», detalló Pizarro.

La intención municipal es que, una vez restaurados, los elementos regresen a Plasencia. En el caso del esgrafiado de Santo Tomé, volverá a su emplazamiento original. En cuanto al del acueducto de San Antón, su reinstalación dependerá del resultado de la rehabilitación y de las condiciones de conservación que determine la Junta.

El esgrafiado del acueducto, diseñado en 1935 por Francisco Mirón para la revista 'Ortvus' y colocado en los años sesenta como reclamo turístico, es considerado un símbolo del patrimonio reciente de Plasencia. Su recuperación supone un paso importante en la preservación de la identidad visual y artística de la ciudad.