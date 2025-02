La Junta asegura que el Gobierno le «ha pasado el muerto» con Martín Palomino

Hace unos días se supo que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha concedido una subvención nominativa de 500.000 euros a la Junta de Extremadura para el acondicionamiento de las avenidas de Martín Palomino y de España. Esa cantidad está lejos de los ... 12 millones que se necesitan para llevar a cabo la remodelación completa de ambas vías. Sin embargo, el Ayuntamiento de Plasencia valoró esta partida como un «avance» al entender que el Ministerio está presupuestando para este año lo que sería un inicio de las obras y mostró su deseo de que siga presupuestando «lo que corresponda conforme al proyecto y el establecimiento de las plurianualidades».

De todas formas, parece complicado que 500.000 euros sean suficientes para que el eterno proyecto de rehabilitación de Martín Palomino deje de estar enquistado y para que uno u otro partido lo use como arma arrojadiza dependiendo del color político que tiña el Gobierno autonómico o el Gobierno central.

Ese debate en torno al futuro de Martín Palomino llegó la semana pasada a la Asamblea de Extremadura, que acogió una comisión de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. Compareció David Herrero Rubio, director general de Infraestructuras Viarias, para responder a una pregunta del diputado socialista Juan Ramón Ferreira.

«¿Qué razón le lleva a la Junta de Extremadura a no apostar por la remodelación de la avenida Martín Palomino?», era la cuestión del político hervasense, que censuró que el consejero delegado, Manuel Martín Castizo, manifestara en una reciente visita a Plasencia que el proyecto deba pasar «necesariamente por la consecución de los fondos europeos».

«Según el consejero, la Junta está dispuesta a aportar fondos para soterrar el tren en Navalmoral, pero la obra de Martín Palomino debe pasar necesariamente por fondos europeos. Para Navalmoral sí hay fondos, pero para Plasencia no hay fondos. Es decir, según el criterio de su consejero, la Junta tiene fondos para ejecutar una obra que no es de su competencia, pero no los tiene para ejecutar una obra que sí es de su competencia. No me diga que no tienen un lío de narices montado. Es que es incomprensible e incoherente lo que plantean», apuntó Juan Ramón Ferreira.

«Nada más lejos de la realidad», aseveró David Herrero para desacreditar la pregunta objeto de su comparecencia. Según dijo, cuando tomó posesión en agosto, lo primero que hizo fue interesarse «por el proyecto de la remodelación de la avenida Martín Palomino».

Un proyecto 'tuneado'

Su visita, explicó David Herrero, sirvió para pulir el proyecto para que pueda ser elegible por los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia del Gobierno de España. «Se introdujeron una serie de elementos, como carril bici, humanización, disminución de CO2, ubicación de aparcamientos, movilidad sostenible... todas estas cositas que le encantan al Gobierno», decía Herrero. El objetivo de 'tunear' el proyecto, casi al límite de la expiración del plazo, era para que «no nos pasara como en la ronda sureste de Cáceres».

Tras el cruce de acusaciones entre ambos diputados sobre la responsabilidad de a qué partido corresponde la no ejecución del proyecto -haciendo un repaso completo a la cronología de anuncios de inversiones frustradas, promesas electorales incumplidas y convenios no firmados-, David Herrero se mostró categórico al asegurar que quien debe rascarse el bolsillo es el Gobierno central y nadie más, por mucho que la infraestructura se traspasara a la Junta hace un par de años: «Las infraestructuras se ceden una vez que se arreglan, se ceden y se mantienen, pero no sin arreglar. O sea, que nos han pasado el muerto. Eso es lo que ustedes firmaron con el Gobierno de España, que nos la metió doblada».

Herrero fue vehemente al decir que «los extremeños no tienen que poner un duro. Los placentinos no tienen que poner un duro. Esta infraestructura la tiene que hacer el Gobierno, porque era del Gobierno. Vamos a exigir al Ministerio que esta infraestructura se haga o bien con los fondos de Next Generation o bien vía transferencia. Bastante tenemos ya los extremeños con mantener nuestras infraestructuras como para mantener encima las del Gobierno».