La Junta activa la redacción de proyectos para 59 viviendas públicas en Plasencia

La principal iniciativa de vivienda pública que impulsa la Junta de Extremadura dentro del plan Habita Extremadura empieza a avanzar en Plasencia. La empresa ... pública Urvipexsa ha iniciado la contratación de la redacción de proyectos para tres promociones de viviendas de protección oficial en la ciudad, que suman una previsión total de 59 viviendas y una inversión estimada de 9 millones de euros.

Estos trabajos forman parte de la licitación regional para elaborar los proyectos básicos y de ejecución de 13 promociones repartidas en cinco municipios, que en el caso de Plasencia se corresponden con tres lotes. Las parcelas son de suelo urbano y cuentan ya con los parámetros edificatorios definidos, aunque una de ellas requerirá obras adicionales de adecuación.

Dos de las promociones se ubican en los altos de Valcorchero, en las inmediaciones del Hospital Virgen del Puerto, concretamente en la calle Juan Terrón, número 5 y número 8, con capacidad para 11 y 38 viviendas respectivamente. La del número 5 tendrá una altura máxima de tres plantas y una inversión de 1,68 millones de euros. La del número 8, de igual altura, comprende una inversión de 5,35 millones de euros.

La tercera promoción, situada en la calle Juan Terrón número 8, en el barrio de Procasa, junto al parque de Los Pinos, prevé la construcción de 10 viviendas y es la única de las tres que necesitará trabajos previos en el solar, según detalla el pliego. Tiene cinco plantas y una inversión de 1,41 millones de euros.

80 metros cuadrados

La Junta ha fijado una superficie útil media inicial de 80 metros cuadrados por vivienda, aunque esta cifra podrá ajustarse durante la redacción de los proyectos de acuerdo con el estudio de demanda y las indicaciones técnicas de Urvipexsa, sin superar en ningún caso un incremento del 20% respecto al número previsto en las fichas.

Además de los proyectos básico y de ejecución, las empresas adjudicatarias deberán entregar documentación necesaria para la licencia de obra y la calificación de VPO, así como un estudio geotécnico específico para cada una de las tres parcelas de Plasencia. El pliego también exige la realización de visitas virtuales del exterior de los edificios en su entorno y de una vivienda tipo amueblada, así como la entrega de toda la documentación lista para coordinar arquitectura e ingeniería. Urvipexsa supervisará directamente la redacción y podrá requerir ajustes mientras se elaboran los proyectos.

El plazo de presentación de ofertas concluye a finales de diciembre. Una vez adjudicados, los proyectos deberán entregarse en un plazo de un mes y medio, por lo que se espera que estén terminados durante el primer trimestre de 2026.

Estas promociones forman parte del compromiso anunciado por la Junta de Extremadura de impulsar hasta 3.000 viviendas públicas antes de 2027. Aunque la activación de los proyectos supone un avance, su desarrollo final dependerá de las decisiones del nuevo Gobierno regional que salga de las elecciones del 21 de diciembre.