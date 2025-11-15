HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 14 de noviembre, en Extremadura?
Solar de la calle Julio Terrón Sobrado número 8, donde se construirán 38 viviendas. J. C. R.

La Junta activa la redacción de proyectos para 59 viviendas públicas en Plasencia

Las tres promociones previstas, dos junto al hospital y una junto al parque de Los Pinos, suman una inversión de 9 millones de euros

Juan Carlos Ramos

Juan Carlos Ramos

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

La principal iniciativa de vivienda pública que impulsa la Junta de Extremadura dentro del plan Habita Extremadura empieza a avanzar en Plasencia. La empresa ... pública Urvipexsa ha iniciado la contratación de la redacción de proyectos para tres promociones de viviendas de protección oficial en la ciudad, que suman una previsión total de 59 viviendas y una inversión estimada de 9 millones de euros.

