La Junta acerca la llegada de un festival a Plasencia el próximo año

Plasencia podría obtener respuesta a su carencia de festivales el próximo año. Es lo que reclamó Fernando Pizarro hace unos días y, de igual ... forma, es la predisposición de la Junta de Extremadura. Al menos, eso es lo que dijo el pasado viernes Ana Isabel Domínguez Pardo, directora general de Turismo, en una Comisión en la que tuvo que intervenir, a petición de los diputados, para dar luz a diferentes asuntos.

«Ya hemos acordado cosas y estamos avanzando en ese sentido. Vamos de la mano con el Ayuntamiento de Plasencia, atendiéndoles, escuchándoles, coordinándonos y colaborando para que hagamos algo que pueda tener repercusión. Por eso, próximamente veremos qué festival y de qué forma podemos sacar el máximo partido para que atraiga visitantes a nuestra región», decía Ana Isabel Domínguez.

Según indicó el alcalde de Plasencia, en reuniones anteriores con la consejera, el secretario general de Cultura y la directora general de Turismo, pidió a la Junta la dotación económica necesaria para poder financiar un nuevo festival cultural «potente».

La respuesta de la directora general de Turismo llegó a raíz de una pregunta de la diputada socialista Ana María Fernández, en la que pedía saber los motivos por los que se había suspendido la segunda edición del Festival de Música y Gastronomía de Plasencia. Ya había adjudicada una partida de 50.000 euros y se tenía que haber celebrado a finales de año.

«Es un contrato mayor. Hay que ponerlo en marcha cuatro meses antes de la fecha de ejecución, en previsión a cualquier riesgo que pueda acontecer a la licitación. Es decir, esto no se puede sacar de un mes a otro (...) Pero cuando llegamos a la parte de ponerlo en práctica, según el análisis realizado por los técnicos de la Dirección General, vimos que su implementación no podía realizarse. Los plazos administrativos acumulaban dos meses de retraso», decía la directora general de Turismo para responsabilizar de la suspensión a la anterior Administración.

«Ni las extremeñas, ni los extremeños, ni los habitantes de Plasencia tienen la culpa de que a usted no se la nombrase antes. Si se le hubiese nombrado antes o si no se hubiesen ido de vacaciones, a lo mejor el festival se podría haber realizado en las fechas previstas», respondió la diputada socialista.

Y a pesar de que la directora general de Turismo reconoció que el Festival de Música y Gastronomía es una apuesta «interesante, además de una actuación que iba a promover efectivamente turismo, cultura y gastronomía en Plasencia», criticó la forma en la que se desarrolló la primera edición.

«No es que no se hiciese partícipe al Ayuntamiento de Plasencia, es que además no tenían conocimiento de este festival. No sabían ni siquiera que se iba a llevar a cabo, con lo cual perdimos oportunidades de que pudiese ser cofinanciado, difundido o haberlo hecho en colaboración con ellos», señaló la directora.

Aunque en el anteproyecto de los presupuestos regionales no hay ninguna partida para retomar el Festival de Música y Gastronomía o iniciar cualquier otro en Plasencia, Ana Isabel Domínguez quiso dejar claro que los fondos se pueden obtener de otras partidas: «Tenemos una partida de organización y participación en ferias y eventos turísticos de 227.000 euros. En esa partida se contempla el apoyo a Plasencia por un importe no definido. Y tenemos una partida de impulso al turismo cultural de 71.600 euros, donde también tenemos incluidas estas actuaciones en materia de cultura y gastronomía para Plasencia».