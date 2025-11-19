Julio César Galán presenta en Plasencia su libro 'Nomadeo argelino y otros exilios'
El autor cacereño estará este jueves en la Librería El Tintero para hablar de identidad y memoria a través de una mirada poética
Juan Carlos Ramos
Plasencia
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:13
La Librería El Tintero de Plasencia acogerá este jueves, 20 de noviembre, a las 19.00 horas, la presentación y firma del libro 'Nomadeo argelino ... y otros exilios', la más reciente obra del escritor Julio César Galán, publicada por la Editora Regional de Extremadura dentro de la colección 'Viajeros y Estables'.
El acto contará con la participación del también escritor Juan Ramón Santos, que se encargará de introducir la obra y dialogar con el autor sobre los temas que atraviesan el libro. En este nuevo título, Galán explora diversas formas de desplazamiento, identidad y memoria, combinando mirada poética, reflexión ensayística y evocaciones de viajes que abordan tanto lo íntimo como lo histórico.
La presentación supone una oportunidad para que los lectores se acerquen al universo creativo del autor y conozcan de primera mano el proceso de gestación de un libro que propone una reflexión profunda sobre los exilios contemporáneos, tanto físicos como simbólicos.
El evento, organizado con la colaboración de la Junta de Extremadura, está abierto a todo tipo de público hasta completar aforo. Tras la presentación, el autor firmará ejemplares de la obra.
