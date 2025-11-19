HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Julio César Galán, con uno de sus últimos libros. Hoy

Julio César Galán presenta en Plasencia su libro 'Nomadeo argelino y otros exilios'

El autor cacereño estará este jueves en la Librería El Tintero para hablar de identidad y memoria a través de una mirada poética

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:13

La Librería El Tintero de Plasencia acogerá este jueves, 20 de noviembre, a las 19.00 horas, la presentación y firma del libro 'Nomadeo argelino ... y otros exilios', la más reciente obra del escritor Julio César Galán, publicada por la Editora Regional de Extremadura dentro de la colección 'Viajeros y Estables'.

