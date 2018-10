La jueza vuelve a llamar a declarar a la vecina que denunció a Pizarro por Santa Bárbara Viviendas ilegales en la sierra de Santa Bárbara / HOY ANA B. HERNÁNDEZ Miércoles, 24 octubre 2018, 08:21

La cita es mañana jueves, a las 10 horas. La vecina de Plasencia que el pasado febrero presentó una denuncia contra el alcalde, Fernando Pizarro, por las construcciones ilegales que siguen en pie en la sierra de Santa Bárbara, declarará ante la jueza.

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 la vuelve a llamar, después de que ratificara su denuncia, para que declare otra vez en sede judicial durante las diligencias previas que está llevando a cabo con motivo de su denuncia y que mantiene abiertas. Esta declaración es el siguiente paso que lleva a cabo la jueza después de que el pasado 1 de agosto tomara declaración, en calidad de investigado, al alcalde placentino por un presunto delito de prevaricación administrativa. Lo hizo tras solicitar al Ayuntamiento todos los informes urbanísticos relativos a la sierra desde junio de 2011 hasta la actualidad.

«Queda demostrado que la acción ha sido permanente a lo largo de estos ochos años, que hemos actuado contra las construcciones ilegales, que lo hemos hecho conforme a la ley y que, por eso, cuando hemos podido, hemos reforzado con más personal la oficina de disciplina urbanística», aseguró el alcalde tras prestar declaración en sede judicial.

Piezas separadas

Cabe recordar que la denuncia de esta vecina de Plasencia, que el alcalde ha dicho públicamente que es la cuñada del concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento, llegó a los juzgados cuando el TSJEx investigaba por los mismos hechos -las construcciones levantadas de forma ilegal y no derribadas en Santa Bárbara- a los exconcejales de Urbanismo Mónica García, Victoria Domínguez y Francisco Barbancho, así como a la anterior alcaldesa Elia María Blanco.

El tribunal extremeño, que asumió el caso con motivo del aforamiento de la diputada de Ciudadanos, Victoria Domínguez, exculpó a los tres ex ediles y remitió de nuevo la causa al juzgado placentino para que decida si continúa o no la acción contra Blanco, puesto que las construcciones ilegales no fueron derribadas durante sus mandatos al frente del Ayuntamiento. Casi al mismo tiempo, con motivo de la nueva denuncia por idéntico motivo, abrió diligencias contra Pizarro. Lo que no ha trascendido aún es si la jueza ha decidido agrupar este procedimiento con el remitido desde el TSJEx sobre Elia María Blanco o se sigue tratando de dos piezas separadas.