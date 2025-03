José Fernández sigue encerrado en su casa Miralvalle. Un vecino no puede salir a la calle porque no hay acuerdo para instalar una rampa

10 de enero 2022

José Fernández tiene 91 años y está en silla de ruedas. Reside en un bloque del barrio de Miralvalle en el que el ascensor llega hasta la planta baja. Pero para acceder a la puerta del portal hay un tramo de escaleras. Lo mismo que si se quiere salir del edificio por el garaje.

Es el motivo por el que hace dos años «planteamos a la comunidad de vecinos habilitar una rampa para salvar las escaleras del garaje», recuerda su hija Julia Fernández. «Se trata de una obra mucho más fácil y económica en esta parte del edificio que en la entrada principal», señala. No en vano, «en el portal no es posible construir una rampa porque no tendría la inclinación precisa, y hacer la obra para que el ascensor llegue hasta el portal nos costaría 100.000 euros».

De ahí que la opción planteada sea la rampa en el garaje. Pero se da la circunstancia de que solo tres de los vecinos que viven en el bloque son propietarios de plazas de garaje. El resto no vive en el edificio. «Y nos hemos encontrado con que la mayoría de ellos rechaza la construcción de la rampa porque si, además de mi padre, alguien más del edificio tiene un problema físico, sea o no puntual, y necesita la rampa para salir del edificio, yo les dejaré las llaves del garaje para que puedan salir de casa por él, aunque no sean propietarios de ninguna plaza, y esto no les parece bien», lamenta Julia.

Por eso su padre sigue encerrado en casa. «Cruz Roja ha venido para sacarle un par de veces, pero mantenemos que la solución a la situación en la que está pasa por la rampa en el garaje». Es lo que Julia volverá a plantear en la próxima reunión de los vecinos, «del bloque y del garaje, y para eso he solicitado al administrador que presente un informe legal que avale la obra, porque no quiero que una vez iniciada se pueda parar».

De ahí que la situación de José Fernández siga si resolverse a día de hoy, dos años después de que su hija planteara la construcción de la rampa. «Es una lástima que sigamos así, parece que hemos perdido la humanidad».