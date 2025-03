José Antonio Monago: «Extremadura es la España puteada»

Ana B. Hernández Lunes, 3 de enero 2022, 13:20 | Actualizado 16:51h. Comenta Compartir

«Acabamos 2021 con un recorte del 50% en los trenes con Madrid e iniciamos 2022 conociendo que ya no hay esperanza para el Ruta de la Plata, que el Gobierno de Pedro Sánchez lo ha eliminado como prioridad», ha declarado esta mañana el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro. «Esto supone nuestra incomunicación».

En una comparecencia conjunta con el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, el primer edil placentino ha recordado que la conexión ferroviaria con el norte de España se suprimió en 1984 «con el PSOE en el Gobierno, pero siempre hemos mantenido la esperanza de su reapertura, en especial desde que el PP la volvió a situar en el mapa como prioridad».

Sin embargo, ha dejado claro Monago, «el Gobierno de Pedro Sánchez ha comunicado a Bruselas que la única línea de ferrocarril que ya no es prioritaria para España es la del Ruta de la Plata». Por eso, «desde la indignación», el presidente del PP extremeño ha señalado que «Extremadura ya no es la España vaciada, sino la España puteada». Porque, ha explicado, «el tren no es la solución a la despoblación que sufrimos, pero sí es parte de la solución y vemos no sólo cómo se aceleran las infraestructuras en otros territorios y aquí no, sino que ya también se nos quita lo que teníamos».

Por eso, frente «al silencio atronador de Vara y del PSOE, a pesar de que los megáfonos están sin pilas desde que llegó el nuevo inquilino a la Moncloa, porque sabe que aquí lo tragamos todo, es necesario alzar la voz». Porque, también ha aclarado Monago, «la conexión para mercancías de Badajoz con Ciudad Real no garantiza ni mucho menos el futuro de Cáceres y Extremadura no puede salir adelante con una provincia sobre otra».

Por el momento, el movimiento social y político puesto en marcha en Plasencia para exigir la mejora de las comunicaciones ferroviarias incluirá la reivindicación del Ruta de la Plata. «Hemos enviado al Gobierno, a la Junta y a Renfe la moción unánime en este sentido aprobada por el pleno y ahora solicitaremos entrevistas con sus responsables», ha adelantado Pizarro. El alcalde de Plasencia ha insistido en que la lucha está en marcha y continuará «porque las conexiones ferroviarias son imprescindibles para nuestro desarrollo».