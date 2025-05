José Antonio Hernández: «Sonroja que el PSOE critique que subamos el agua el 4,5% tal como tienen la luz»

Antonio J. Armero Cáceres Jueves, 2 de junio 2022 | Actualizado 03/06/2022 10:55h. Comenta Compartir

El concejal de Economía del Ayuntamiento de Plasencia afirmó este jueves que «da vergüenza ajena, sonroja, que el PSOE critique que el recibo del agua vaya a subir un 4,47%, que son 4,58 euros al año para una familia con un consumo medio, teniendo la electricidad el precio que tiene, con ellos en el Gobierno central».

José Antonio Hernández respondía de esta forma al portavoz del grupo municipal socialista, que anteayer lamentó que el Consistorio vaya a autorizar un alza del 4,47% en las tasas de agua, depuración y alcantarillado. Alfredo Moreno también afirmó que desde que el PP gobierna en la ciudad, el IBI ha subido un 60% y el Impuesto de Actividades Económicas un 126%. «Todas las subidas de impuestos que hemos aprobado en estos años ha sido porque legalmente teníamos que hacerlo, y algunas, como la del IAE, nos permitieron bajar algunas licencias», apuntó el edil.

Según Moreno, la subida del 4,47% se aprobará en el pleno municipal del próximo martes día 7, y es consecuencia, aseguró Moreno, de la necesidad de prorrogar el contrato a la UTE (Unión Temporal de Empresas) adjudicataria del servicio, toda vez que este expira pero no se ha convocado un nuevo concurso público. «En estos once años que llevan gobernando no han tenido tiempo de convocar la licitación, y así evitar tener que prorrogar el contrato en las condiciones en que se va a hacer», apuntó el portavoz socialista, para quien el motivo de esta situación «que pagaremos todas los ciudadanos es la incompetencia del actual equipo de gobierno municipal».

Las obras y el presupuesto

Hernández afirmó ayer que la subida del agua es una obligación recogida en el contrato con la UTE que presta el servicio, y que de no aplicarla, «podrían reclamarla en los juzgados». «No la hemos aplicado antes porque queríamos que la empresa hicieran las inversiones que tenía pendientes, pero ya las están ejecutando y ahora hay que aceptar la subida», amplió el concejal, que por otro lado, anunció que «para el verano, estarán licitadas inversiones en la ciudad por valor de casi cinco millones de euros».

Algunas de esas obras serán las mejoras en la piscina de verano, la reforma del mercado de abastos, el vial del cementerio judío o la ampliación de la calleja de Valdeolivos (la que comunica la ronda norte con el parque del Cachón).

Por otro lado, Hernández afirmó que «tal como el Ayuntamiento dijo hace un mes, el presupuesto municipal superará los 50 millones de euros». «Cuando lo presentamos y lo defendimos en el último pleno municipal, ya dijimos que aunque el presupuesto inicial era de 36 millones, el final rebasaría los 50, y a día de hoy ya es de 48,6, tras las últimas incorporaciones, y en breve va a tener 54 millones e incluso probablemente más».