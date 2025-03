Jornada de observación del eclipse solar parcial

Viernes, 28 de marzo 2025, 07:49 Comenta Compartir

J. C. R. La asociación astronómica Mintaka de Plasencia ha invitado a todos los ciudadanos a participar en una jornada de observación del eclipse parcial de sol que tendrá lugar este sábado. Comenzará a las 10.30 de la mañana y alcanzará su máximo a las 11.47. Mintaka habilitará un punto de observación en el recinto ferial del Berrocal y facilitará gafas solares especiales a un precio popular de 6,50 euros. La asociación no aconseja participar en la jornada de observación sin la debida protección y, en este sentido, declina toda responsabilidad en relación a las personas que no vayan equipadas de forma correcta.