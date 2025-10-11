HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Joaquín Paredes gana el Premio Wetonia de Poesía de Malpartida

J. C. R.

PLASENCIA.

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

El poeta cacereño Joaquín Paredes Solís ha sido galardonado con el IV Premio Wetonia de Poesía de Malpartida de Plasencia por su obra ‘Un dios me habita’. A esta edición se presentaron 69 poemarios, procedentes de distintas regiones españolas, además de dos de Chile y uno de Brasil.

El jurado, integrado por Basilio Sánchez (presidente), José Luis Bernal, Florentino Rodríguez y Emilia Oliva (secretaria), decidió por unanimidad otorgar el premio a la obra de Paredes. Destacaron su voz «serena, limpia y reflexiva» y su exploración de «esas pequeñas certezas que justifican el tránsito de nuestros días».

La entrega del galardón tuvo lugar ayer en la Casa de la Cultura Maestra Josefa Canales, dentro del Otoño Cultural Chinato. El autor recibió mil euros, un trofeo conmemorativo y la edición del poemario. El acto contó con lecturas poéticas de varios autores.

