Jiménez Carrero y Misterpiro adelantan Las Edades

ANA B. HERNÁNDEZ Domingo, 20 de marzo 2022, 07:58 Comenta Compartir

Comenzó a idearlo en su cabeza cuando conoció que Plasencia sería sede de Las Edades del Hombre, que su ciudad sería la primera en acoger una edición de la muestra sacra fuera de Castilla y León y que eso supondría la llegada de miles de visitantes.

«Porque conozco Las Edades del Hombre, todas y cada una de sus ediciones desde que se puso en marcha», afirma el pintor Enrique Jiménez Carreño. «Por eso pensé que sería bueno ampliar la oferta cultural de la ciudad, tratar de que tuviera en esos meses, en algunos de esos meses, otros atractivos para animar a los turistas a quedarse más tiempo en Plasencia».

Enrique Jiménez Carrero supo entonces que la XXVI edición de Las Edades del Hombre lleva el título de 'Transitus', la palabra con la que se busca definir el contenido de una muestra que versará sobre el paso del tiempo y las transformaciones que con él se producen en todos los ámbitos. Y la idea que rondaba su cabeza fue tomando forma hasta decidir cómo quería contribuir a enriquecer, como pintor placentino que se considera, el acontecimiento cultural más importante de la ciudad en la historia reciente. Y Enrique Jiménez Carrero lo ha decidido hacer con su particular tránsito y hacerlo, además, junto con otro reconocidísimo artista placentino, Andrés Sánchez-Ocaña, Misterpiro.

El pintor nacido en Granadilla expondrá al mismo tiempo en los dos claustros de Las Claras

«Pensé en él, le propuse la idea y no dudó en colaborar. Y pensé en él por el tránsito que hay entre ambos, por la edad, por nuestra pintura, porque hablamos de generaciones y estilos diferentes». De hecho, uno ha cumplido este viernes los 69 años. Otro no ha llegado a los treinta. El realismo define la pintura de uno y la abstracción la del otro. Y juntos crearán un retablo único para una ocasión única y lo mostrarán, además, en un edificio histórico de la ciudad, que forma parte del patrimonio placentino y que desde el traslado de los juzgados no ha vuelto a abrirse al público.

Pero ahora Enrique Jiménez Carrero y Misterpiro harán posible que quienes nos visiten puedan entrar y conocer al menos el zaguán de la Casa del Deán. Porque será en este concreto espacio en el que mostrarán a oriundos y turistas la obra conjunta en la que ambos artistas ya han comenzado a trabajar.

«Pensé también que sería una buena ocasión para mostrar a quienes nos visiten, aunque sea una mínima parte, algo del patrimonio que tenemos, porque Plasencia tiene muchos edificios singulares, como es la Casa del Deán y el caso también de algunos conventos por ejemplo, que están cerrados, sin actividad, que no se muestran al público y que por tanto se deterioran y con ellos disminuye el patrimonio local», argumenta Jiménez Carrero.

«Por eso, cuando presenté el proyecto al Ayuntamiento para completar la oferta cultural de la ciudad durante la celebración de Las Edades del Hombre, propuse mostrar el retablo en la Casa del Deán».

El mismo se plasmará en un mural de madera de 36 metros cuadrados, seis metros de alto por otros seis de ancho, en el que las obras de Jiménez Carrero, «de cierta temática religiosa», se completarán con una creación de Misterpiro. La adecuación del espacio en el que se hará realidad, en el zaguán de los antiguos juzgados, ya ha comenzado.

'Vida y pasión' es el título no definitivo que podría tener la obra conjunta de los dos artistas, con la que representarán un tránsito en la creación placentina, de la misma manera que ese cambio se hará presente en el arte sacro que se expondrá en Las Edades del Hombre.

Pero no será el único que protagonizará el pintor nacido en Granadilla, porque Enrique Jiménez expondrá en dos lugares diferentes durante los tres meses en que se desarrollará su proyecto en Plasencia. Por un lado, junto con Misterpiro en la Casa del Deán. Por otro, en solitario en los dos claustros del centro cultural de Las Claras. Las dos muestras se inaugurarán el 29 de abril y se podrán ver hasta el 3 de agosto. «En dos espacios que también suponen un tránsito en mi vida», aclara el pintor. Porque ambos son lugares señalados en su itinerario artístico.

En la Casa del Deán dio sus primeras pinceladas de la mano de un pintor que, aunque no se trataba de clases propiamente dichas, «sí nos daba pautas a los que íbamos allí a pintar con él sobre cómo hacer». Entonces Enrique Jiménez Carrero tenía 12 años. Tres después realizó su primera exposición en un espacio entre el mercado y Las Claras. «Para mí fue muy importante», reconoce. Por eso ahora ha querido volver. Lo hará con las obras que ha creado en los últimos cinco años y que ha pintado en Plasencia en su mayor parte. Las que ha elaborado, de hecho, en los últimos cinco años que han pasado desde su última exposición en la ciudad, que tuvo lugar en el mercado de abastos. Su título será 'El último viaje», «porque no creo que vuelva a exponer en Plasencia al tamaño que lo voy a hacer ahora otra vez».