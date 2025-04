Jesús Santos: «Tenemos 60 y 70 pacientes cada mañana, la atención médica no puede ser la adecuada»

En la ronda de concentraciones de protesta que el Sindicato Médico de Extremadura (Simex) está llevando a cabo por diferentes hospitales de la región, esta ... mañana directivos y delegados de la central han estado en el Virgen del Puerto para exigir mejoras que palíen «la situación de deterioro en la que se encuentra la sanidad pública», en palabras de Jesús Santos, responsable del sindicato en el área placentina.

«No puede ser que tengamos consultas con 50, 60 o 70 pacientes, es que la atención que se da al paciente no es la correcta; necesitamos más tiempo», afirma Santos. «Porque esa sobrecarga en Atención Primaria conlleva a su vez lo mismo en las urgencias hospitalarias», añade María Jesús Rodríguez Villalón, secretaria general de Simex.

Menos pacientes en consulta para garantizar una atención correcta, más facultativos en Atención Hospitalizada, «para que también en este nivel sean atendidos en tiempo y forma», y mejores condiciones para los profesionales para evitar su marcha a otras regiones, «porque no puede ser que seamos los que menos cobramos por guardia», centran las reivindicaciones de los médicos extremeños.

Reclamaciones que pueden conllevar más movilizaciones, se decidirá en las asambleas que se celebrarán hoy y mañana en Cáceres y Badajoz, en unos momentos en los que se cuadran los presupuestos regionales. «Sobre el papel, la sanidad es lo más de lo más, pero a la hora de los presupuestos es lo primero que se recorta y esto no cuadra».

En definitiva, «protestas porque no podemos normalizar esta situación, porque igual que no nos acostumbramos a un tren indigno, no nos podemos acostumbrar a esta sanidad», ha resumido la secretaria general de Simex. Y protestas que también respaldan los pacientes.

«Es penoso cómo está la sanidad, así que hay que hacer estas protestas», afirma José Feijoó, vecino de Hervás que esta mañana acudía al hospital placentino. «No puede ser que pidas cita en tu centro de salud y te la den para ocho o diez días como está ocurriendo». Y no solo eso. «No puede ser tampoco que tengas que insistir mucho para que te atiendan de forma personal en lugar de por teléfono», ha añadido el placentino José Antonio Monge.