El placentino Jesús Muñoz aborda cómo es «la Cuba real» en su tercer libro

Reconoce que desde que era un adolescente estaba interesado en conocer la revolución cubana. Por eso cuando ha tenido la ocasión de conocer el país, el placentino Jesús Muñoz lo ha hecho.

«Me fui a vivir allí durante un mes en 2019, pero no como turista, sino recorriendo la isla con mi mochila y viviendo en las casas de los cubanos», explica. «Y he podido comprobar que de esa revolución no queda nada; el mito se acabó al llegar allí, porque lo que he visto es un país en decadencia en el que se malvive en todos los aspectos».

Un país, añade el autor placentino, «en el que el pueblo está hasta las narices y la mujer es la más perjudicada; Cuba es un destino de turismo sexual». Y es esta «Cuba real» la que plasma en su tercer libro. «Fui allí con la idea de escribir esta obra y hablar de la revolución cubana, pero no ha sido posible porque no existe».

'¿Se puede pecar en Cuba!' es el título del tercer libro publicado por Muñoz. «Una interrogación para expresar las dudas que alguien pueda tener, y una admiración para dejar claro el sentimiento de angustia tras visitar el país». Aunque, aclara el autor placentino, «quien vaya a Cuba de hoteles y turismo no verá lo que de verdad es». Sin embargo, «creo que los cubanos necesitan que se les ayude y con esta publicación quiero aportar mi granito de arena». Con el tercer libro que ha publicado, que está a la venta en plataformas digitales y en La Puerta de Tannhäuser y que sigue a su dos anteriores: 'El camino de Valeria', editado por Diputación, y 'La celadora', «un homenaje a quienes están en primera línea contra la covid».