Jesús Fragua: «Después de 22 años ha llegado el momento de dejar la escuela» Jesús Fragua, en la escuela de cocina, en la que lleva desde que abrió en 1997 :: andy solé El maestro de cientos de cocineros y alma de la escuela 'Ciudad de Plasencia' afronta la recta final del último curso que estará en ella ANA B. HERNÁNDEZ Domingo, 7 abril 2019, 08:57

«Llevo trabajando desde los 14 años y me quiero jubilar, este es mi último curso en la escuela de cocina», anuncia Jesús Fragua, su director desde que el centro abriera sus puertas en 1997.

«Después de 22 años ha llegado la hora de dejar la escuela», dice con un sentimiento en el que se mezclan la pena y la alegría casi a partes iguales. No tiene dudas de que ha llegado el momento de dedicar su tiempo y su arte a su familia. De ahí la alegría. Pero dejará de formar parte de una escuela a la que ha dedicado más de dos décadas, que ha crecido de su mano, gracias a su formación y su experiencia en los fogones. A una trayectoria profesional que ha contribuido y mucho a situar la escuela como un referente de la buena formación.

Cientos de jóvenes han pasado por sus manos, se han llevado sus enseñanzas y una forma de hacer que les garantiza acceso al mercado laboral. «Ahora mismo no tenemos alumnos suficientes para atender las demandas de trabajo que nos llegan, de dentro y fuera de Extremadura», asegura Jesús Fragua. Por eso se muestra orgulloso, «porque hemos formado a grandes profesionales que han revalorizado la cocina extremeña».

Por la que un día se decantó él, la que le atrapó y la que hizo que decidiera vivir en esta tierra. Jesús Fragua nació hace 62 años Navalperal de Pinares, en Ávila. «Pero a los 14 años me fui a Madrid a buscar trabajo». Su familia no podía costearle unos estudios y, entonces, «decidí salir a buscarme la vida». Por eso con 14 años comenzó fregando en un hotel de cuatro estrellas de Madrid. «Le pedí al encargado que cuando hubiera un hueco me dejara empezar en la cocina, como aprendiz, y lo hizo». Y ya nunca dejó los fogones. De un hotel a otro, de un restaurante a otro, absorbiendo cada enseñanza, aprendiendo de los mejores, acrecentado su formación y su experiencia primero en la capital, después en Valencia, Asturias, País Vasco, Melilla, Francia...

Hasta que llegó a Extremadura, «me gustó y decidí quedarme». Primero en un restaurante de Cáceres, después en un hotel en Plasencia y, más tarde, pero hace ya 22 años de eso, en la escuela de cocina que se abría en la ciudad del Jerte. Se presentó al concurso convocado por el Ayuntamiento para dirigir el centro. Era 1997. Y él fue el elegido.

Desde entonces no ha dejado ni Plasencia ni la escuela de cocina, aunque ofertas para ello ha tenido muchas. «Porque después de formarme y lograr una trayectoria profesional, mi objetivo era poner mi conocimiento al servicio de otros y contribuir así a profesionalizar la cocina extremeña, entonces familiar».

Una tarea a la que ha dedicado los últimos 22 años de su vida laboral. Y lo ha conseguido, «gracias al apoyo del colectivo profesional de Extremadura y también a mis compañeros en la escuela, Juan Antonio Aznal y Maite Mora». Juntos han formado a muchos buenos cocineros. «De los que estamos orgullosos», insiste Jesús. Los que seguirán expandiendo la fama de la escuela placentina, «a la que echaré mucho de menos, sin duda», aunque siga en la cocina, entre fogones, que garantiza que lo hará: «Porque me gusta, me entretiene, me relaja, me hace sentirme bien».