Javier Fatela Rodríguez, el alevín placentino que más sabe de mates

Utilizando únicamente cuatro treses en cada caso en todas las operaciones que quieras -sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, raíces, potencias...- obtén como resultado todos los números ... de 0 a 9.

Es uno de los cuatro problemas a los que Javier Fatela Rodríguez, de 11 años, se tuvo que enfrentar el pasado 21 en la fase regional de la olimpiada matemática. Sus resultados en el examen, en el que también tuvo que responder a seis preguntas tipo test, le han convertido en uno de los tres ganadores del certamen y, por tanto, uno de los tres representantes extremeños en la fase nacional que se disputará del 24 al 27 de junio en Burgos y que Javier ya adelanta que «confío en ganar».

Este alumno de La Salle es uno de los participantes en una olimpiada que por primera vez se celebra en la región de mano de la Sociedad Extremeña de Educación Matemática Ventura Reyes Prósper. Hasta ahora la olimpiada se ha venido disputando en la categoría junior, para escolares de la ESO, pero este curso se ha estrenado en la categoría alevín y ha permitido la participación de alumnos de menor edad, como es el caso de Javier.

Comenzó con una fase comarcal en seis zonas extremeñas el 27 de abril. En total participaron 144 escolares de la región y fueron 20 los que superaron las pruebas para la fase regional, la que se llevó a cabo el pasado 21 en Mérida y de la que han salido los tres representantes extremeños para la fase nacional. Junto al placentino, David y Jorge, de Zafra y Solana de los Barros.

Resolver encrucijadas

«Estoy muy contento, me hace mucha ilusión representar a Extremadura en la competición nacional», afirma Javier Fatela. Porque este pase le permite seguir disfrutando de las matemáticas. «Es mi asignatura preferida, yo sé que no suele gustar pero a mí siempre me ha divertido, sobre todo la lógica matemática, resolver problemas». Explica que el truco para divertise con las mates «está en dedicarle tiempo, porque con ese tiempo empieza a resultar más fácil; cuando resuelves un problema te anima a seguir y a seguir, es lo que me pasa a mí».

Y en las últimas semanas se está enfrentando a muchos. «Se ha preparado para las diferentes fases », asegura su madre Elena Rodríguez, que ha inculcado a su hijo su pasión por las matemáticas. «A mí me encantan de siempre y a él igual y disfrutamos con la resolución de los problemas». Una práctica con la que seguirán hasta la fase nacional, «para tratar de hacerlo bien y, sobre todo, continuar disfrutando de la asignatura», resolviendo nuevos retos y encrucijadas.

Javier tiene claro que quiere continuar haciéndolo en el futuro. Por eso, «aunque soy pequeño aún, sé que quiero estudiar Arquitectura, porque hay mates y también dibujo, que me gusta mucho, y poder construir y crear cosas nuevas».