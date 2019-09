La UTE de Jardines mantiene el servicio aunque su contrato acabó en agosto Operarios de la UTE realizan trabajos de poda. :: andy solé El concejal de Servicios Municipales garantiza que solo resta rematar el nuevo pliego, que saldrá a licitación por 1,8 millones de euros ANA B. HERNÁNDEZ Martes, 17 septiembre 2019, 09:02

plasencia. No hay más prórrogas posibles, pero la UTE de Jardines, la encargada del cuidado y mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad, tiene que continuar con su trabajo porque no hay otra que pueda hacerlo. Y es así porque el Ayuntamiento aún no ha resuelto el nuevo concurso de adjudicación.

El actual data de 2007 y establecía una duración de 10 años y otros dos de prórroga, que finalizaron sin opción de continuidad el pasado agosto. Sin embargo, la UTE de Jardines, a pesar de que el contrato ha finalizado, sigue ocupándose de las zonas verdes de la ciudad. «Y continuará haciéndolo hasta que se resuelva el nuevo concurso», afirma el concejal de Servicios Municipales, Luis Miguel Pérez Escanilla. «Como la necesidad persiste, el servicio también debe continuar», resume. «Y la UTE cobrará por este trabajo extra y de socorro, se podría decir», añade.

De hecho, según el concejal de Hacienda, José Antonio Hernández, «se continuará pagando a la UTE conforme a los precios fijados en su contrato, a lo largo de este 'plazo de gracia' que, en principio, puede tener una duración de seis meses».

Un periodo suficiente, a juicio de Pérez Escanilla, para resolver el nuevo concurso de parques y jardines que saldrá a licitación por cuatro años y uno más de prórroga y por 1.800.000 euros, según los datos facilitados por el edil, y en el que se incluirán las nuevas zonas verdes que se han ido habilitando en la ciudad. «Se sacarán las del polígono y las márgenes del río, de las que se ocuparán Cáritas y Placeat bajo la supervisión de la brigada verde», detalla Luis Miguel Pérez Escanilla. El edil asegura también que el nuevo pliego técnico está terminado y que solo restan detalles por cerrar en el administrativo. «Mi idea es llevarlo al pleno de este mes o al de octubre como muy tarde», concluye.

Tanto Escanilla como Hernández aseguran que la nueva ley de contratos que incide en la necesidad de licitar la inmensa mayoría de suministros y obras ha incrementado de forma notable el trabajo del servicio de contratación del Ayuntamiento. «Por eso, y aunque lo hemos reforzado con otro técnico más y hemos creado la comisión de contrataciones», recuerdan, los pliegos de concursos que hay que renovar y los que deben poner en marcha licitaciones nuevas se acumulan.

Prestaciones pendientes

De hecho, el de los parques y jardines no es el único concurso que urge en la ciudad. José Antonio Hernández asegura que también son una prioridad, «y así se ha establecido en la última reunión de la comisión de contrataciones», los relativos al suministro eléctrico, «porque la actual adjudicataria ha rechazado la prórroga», el de mantenimiento de extintores, el del suministro de gas, los bares de las diferentes instalaciones municipales, la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones deportivas, y el de gestión y explotación de la plaza de toros.

Este último, asegura el también portavoz del equipo de gobierno, «debe estar ultimado el próximo año, para la Feria de 2020 porque el actual se termina», detalla. Y hay más. «A los pliegos de estos concursos tenemos que añadir otros más para licitar; por ejemplo, el suministro de material de papelería o la contratación de las luces de Navidad y la Feria, que se venían haciendo hasta ahora por separado como contratos menores y que ahora se sacarán a licitación pública», zanja José Antonio Hernández.