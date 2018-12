Los Jacobos: dos décadas y quinto disco Víctor Fernández, Patxi Rodríguez y Hugo Entrerríos, en la imagen de portada del nuevo disco. :: hoy El histórico grupo placentino sacará el próximo enero un nuevo trabajo fiel a su estilo punk-pop-rock ANA B. HERNÁNDEZ Domingo, 2 diciembre 2018, 09:33

plasencia. «Yo quería impresionarte apuntándome a un gimnasio, cien horas a la semana a hacerme musculado. Me atiborré a pastillas, dietas y entrenamiento y, aunque tú no lo creas, synthol a todo trapo».

Es parte de la letra que se escuchará en 'Pollo, batidos y testosterol', uno de los siete temas incluido en el nuevo disco de Los Jacobos; el quinto que saca adelante este grupo histórico de la música placentina. «Somos los más antiguos, una institución dentro del punk extremeño; los que más discos tenemos y en más festivales hemos participado dentro y fuera de Extremadura», deja claro Valen José Rodríguez, más conocido por todos como Patxi.

Con Víctor Fernández y Hugo Entrerríos, Los Jacobos cumplen más de dos décadas de historia. «El grupo nació por pura diversión», aclara Patxi, autor de las letras de todos los temas del nuevo disco. Porque entonces, en la década de los 90, Víctor y él formaban parte de Koma Etíliko, «pero muchas de las canciones que componía y que me apetecía cantar, no encajaban en la música de denuncia social que hacíamos con esta formación», explica. Por eso, nacieron Los Jacobos. Y con ellos, «las canciones a Chuck Norris, una de las que más ha gustado siempre al público, o a Arancha Sánchez Vicario, tras su victoria en Roland Garros». También a la central de Almaraz, el machismo o al negocio del reciclaje. Porque, aunque con humor, no todo es de broma en Los Jacobos. «Porque nosotros decimos que hacemos un punk para gente inteligente».

El barrio de San Lázaro, la vigorexia, el vudú y el Jarramplas de Piornal centran algunos de sus nuevos temas

El mismo estilo, aderezado con pop y rock, que se escuchará en el quinto disco de Los Jacobos a partir del próximo mes de enero. Siete canciones grabadas en su estudio de Piornal, «porque nosotros somos autodidactas y nos autoproducimos», aclara Patxi, y en la que se tocarán temas muy variados.

Además de la vigorexia, las otras seis canciones elegidas para un disco que aún no tiene título definitivo, versan sobre el vudú y el Jarramplas de Piornal y asuntos del día a día placentino. Los Jacobos contarán «la historia de quien no quiere estudiar ni trabajar; lo suyo dice que es traficar» en '¿Qué pasa iru?'; también el tránsito en los 'años de la movida' al barrio de San Lázaro, el alioli del Bocatas en 'No me beses en los labios' y «el afán de esos que saben de todo y tienen la fea manía de darte en el codo si quieren hablar» en 'Eres un varas'.

En definitiva, experiencias cotidianas del hoy y el ayer sobre las que tienen algo que decir o sobre las que les apetece hablar, que forman parte de una ciudad testigo de la trayectoria de tres autodidactas y apasionados de la música, aunque no vivan de ella.

«No nos lo hemos planteado, no es viable; ahora que hago producciones musicales, me doy cuenta que hay muchos grupos y músicos que no viven de esto aunque hagan más de 80 conciertos al año, porque son muchos los gastos que conlleva cada actuación», explica Patxi.

Pero ellos seguirán haciendo música y enseñando lo que hacen, en la ciudad, en la región y fuera de ella. Para volver a experiencias que les han marcado y entusiasmado. «Me encantó cuando fuimos teloneros de Siniestro Total en Plasencia o de Dictators en Cáceres», recuerda Patxi. Y otras más como «repetir en Extremusika el año pasado, tocar en la plaza de Santa Cruz de Paniagua y en la Nikifiesta (concierto homenaje al grupo Los Nikis), por ejemplo, entre otras muchas».

Porque «unos juegan al pádel, otros van de caza y yo tengo un grupo de punk-rock», deja claro Patxi. Un hombre que a sus 46 años ha tenidos muchos trabajos: de camarero, cocinero, peón de albañil, repartidor de publicidad «y hasta de Papá Noel», pero que mantiene intacta su pasión por la música. Por eso deja claro que «la haré hasta el final» o, lo que es lo mismo, «habrá un sexto disco de Los Jacobos».