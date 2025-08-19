HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente El megaincendio de Jarilla llega a Salamanca y se complica en el Valle del Jerte

El ‘20 a La Isla’ se estrena con humor

Martes, 19 de agosto 2025, 07:52

J. C. R. Tras la suspensión de la primera jornada debido a las inclemencias meteorológicas, el programa de ocio estival ‘20 a La Isla’ estrenará hoy, a partir de las 22.00 horas, la programación de su 21ª edición. La noche estará protagonizada por el humorista manchego Agustín Durán, autor de ‘Cazafantoches’, un espectáculo que combina monólogo, sátira e ironía costumbrista. La música acompañará al humor en una propuesta en la que la improvisación y la participación del público tendrán un papel fundamental.

