El ‘20 a La Isla’ arranca con magia y rock
Martes, 12 de agosto 2025, 09:03
J. C. R. La 21ª edición del programa de ocio estival ‘20 a La Isla’ arranca hoy a las 22.00 horas con magia y ... rock. El reconocido Mago Roger, premiado nacionalmente, presenta ‘Vive tus Sueños’, un espectáculo familiar que mezcla ilusión, dramaturgia y participación. Posteriormente, esa misma noche, la banda placentina Duplicados ofrecerá un concierto de pop-rock con tintes indie, donde combinará temas propios y versiones de grandes éxitos.
