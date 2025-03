Intramuros denuncia robos de vehículos en el parking Eulogio González de Plasencia

LUCIA SEMEDO PLASENCIA. Jueves, 28 de julio 2022, 07:43 Comenta Compartir

La asociación vecinal Intramuros ha denunciado nuevos incidentes en el parking Eulogio González, uno de los grandes espacios de aparcamiento público. Según explica Julián Gutiérrez, presidente del colectivo, en los últimos días se han producido robos en varios vehículos, de los que se han sustraído elementos electrónicos e incluso las baterías, que han sido «arrancadas, cortando los cables».

Aunque el colectivo vecinal habla de más de una decena de afectados, la Policía Nacional ha confirmado que constan tres denuncias relativas a sucesos de este tipo que fueron presentadas el día 19 de este mismo mes. Desde la Jefatura Superior también han añadido que hay abierta una investigación al respecto de la que no se han ofrecido más datos por el momento.

Desde Intramuros señalan que, al ser un espacio gratuito «sin vigilancia y sin regulación, es imposible saber quién entra y quién sale».

Desde Intramuros señalan que, al ser un espacio gratuito «sin vigilancia y sin regulación, es imposible saber quién entra y quién sale».

Gutiérrez se ha mostrado categórico al respecto: esta problemática se da «no solo en Eulogio González, sino también en otros puntos de la ciudad, en los que las cámaras no funcionan».

«La sensación es que los delincuentes tienen total impunidad», expresó Gutiérrez, que quiso recordar algunos sucesos que han tenido lugar en los últimos días, como los actos vandálicos contra una de las piezas de la exposición del Prado del parque de La Coronación, que apareció dañada menos de un día después de que se estableciera la muestra.

Según el colectivo vecinal, el problema se ve acrecentado por la falta de agentes de policía en la ciudad, lo que se traduce en «un menor control de lo que sucede en las calles».

Sistemas de vigilancia

Desde el Ayuntamiento de Plasencia han querido hacer hincapié en que existen varios programas en marcha que tienen como fin aportar nuevas herramientas para mejorar tanto la accesibilidad como la seguridad y que se están desarrollando según los plazos previstos.

En el caso de las cámaras de videovigilancia, además, existe un proceso burocrático previo que tiene como fin preservar el derecho a la intimidad y a la protección de datos de los ciudadanos.

Así, desde el consistorio recordaron que este tipo de cámaras no pueden «colocarse en cualquier sitio» y que su fin no es espiar a la ciudadanía por lo que hay un largo proceso detrás que «nadie puede saltarse sin dar explicaciones, sin hacer unos estudios muy concretos y sin cumplir unos requisitos: no se puede poner una cámara en la puerta de nadie y enterarnos de quién entra y quien sale. No funciona así». Por el momento no se ha publicado fecha para la puesta en marcha de las cámaras de este parking.

Puntos calientes

Aquí entran juego los llamados 'puntos calientes', zonas que requieren especial vigilancia por parte de los cuerpos de seguridad, ya sea por la afluencia de peatones y tráfico o por las características de la zona. Actualmente hay varios en la ciudad aunque, por motivos evidentes, su ubicación no es pública.

Actualmente se están desarrollando estudios para ubicar nuevos 'puntos calientes' tanto en las entradas al centro como en otros puntos de la ciudad.