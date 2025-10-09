HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Intramuros critica las limitaciones de acceso al centro durante los fines de semana

J. C. R.

PLASENCIA.

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La Asociación de Vecinos Intramuros de Plasencia ha mostrado su desacuerdo con las nuevas restricciones de acceso de vehículos al centro de la ciudad durante los fines de semana y festivos, entre las 10.00 y las 20.00 horas. El colectivo advierte de que estas medidas «perjudican la movilidad de los ciudadanos y visitantes» y pueden tener un impacto negativo «en los residentes, el vecindario y el comercio local».

Consideran que «el centro necesita aparcamientos, aunque sea con margen horario rotatorio, para facilitar que las personas puedan realizar sus actividades». Señalan que las actuales limitaciones de tráfico, unidas a la falta de plazas de estacionamiento cercanas, «desincentivan a los placentinos a acudir al casco histórico».

El colectivo vecinal también lamenta el «laberíntico horario» que rige el acceso al centro y denuncia el mal estado de las pantallas informativas de los aparcamientos disuasorios, «a menudo estropeadas». Por todo ello, piden al Ayuntamiento que revise las medidas para compatibilizar la movilidad con la protección del entorno histórico.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La víctima de un choque frontal en Badajoz recibirá 2,3 millones de euros por las secuelas sufridas
  2. 2

    Raquel del Puerto empieza a formar su equipo tras cuatro meses de presidenta de la Diputación de Badajoz
  3. 3 Emotivo adiós del IES Bárbara de Braganza a su conserje fallecido: «Su entrega ha dejado huella»
  4. 4 El colegio Salesianos de Badajoz despide a su profesor Magdaleno Becerra
  5. 5 Ferran Adriá se rinde a la gastronomía extremeña: esto es lo que comió en uno de los restaurantes mejor valorados de Mérida
  6. 6 La Policía investiga un fuego en la puerta de un piso de Badajoz
  7. 7 Unos primos extremeños capturan un esturión beluga de más de 80 kilos
  8. 8 El fiscal superior de Extremadura, designado para el juicio contra el fiscal general del Estado
  9. 9 Tiendas y supermercados abiertos en Extremadura el 13 de octubre: horarios de El Faro, Mercadona o El Corte Inglés
  10. 10

    Pedro Sánchez anuncia en Cáceres la creación del Observatorio de la Vivienda Turística: «Los vecinos quieren recuperar sus barrios»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Intramuros critica las limitaciones de acceso al centro durante los fines de semana