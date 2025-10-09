Intramuros critica las limitaciones de acceso al centro durante los fines de semana

J. C. R. PLASENCIA. Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Asociación de Vecinos Intramuros de Plasencia ha mostrado su desacuerdo con las nuevas restricciones de acceso de vehículos al centro de la ciudad durante los fines de semana y festivos, entre las 10.00 y las 20.00 horas. El colectivo advierte de que estas medidas «perjudican la movilidad de los ciudadanos y visitantes» y pueden tener un impacto negativo «en los residentes, el vecindario y el comercio local».

Consideran que «el centro necesita aparcamientos, aunque sea con margen horario rotatorio, para facilitar que las personas puedan realizar sus actividades». Señalan que las actuales limitaciones de tráfico, unidas a la falta de plazas de estacionamiento cercanas, «desincentivan a los placentinos a acudir al casco histórico».

El colectivo vecinal también lamenta el «laberíntico horario» que rige el acceso al centro y denuncia el mal estado de las pantallas informativas de los aparcamientos disuasorios, «a menudo estropeadas». Por todo ello, piden al Ayuntamiento que revise las medidas para compatibilizar la movilidad con la protección del entorno histórico.