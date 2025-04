Sucesos: Los bomberos rescatan de la terraza a una menor herida en el incendio de su vivienda en Plasencia

ANA B. HERNÁNDEZ Martes, 10 de mayo 2022, 11:14 | Actualizado 12:40h. Comenta Compartir

«Los bomberos le han salvado la vida», ha dicho esta mañana el concejal de Interior, David Dóniga. «Porque su pronta actuación ha evitado daños personales en el incendio que se ha producido en la vivienda».

Ha sido sobre las 9.30 horas de esta mañana cuando la Policía Local ha sido avisada del fuego que había en un piso ubicado en el número 4 de la avenida Ambroz. «Una patrulla ha acudido de forma inmediata y también lo han hecho los bomberos, cuya actuación ha resultado determinante».

En ese momento en el interior del piso sito en la segunda planta del edificio, según ha detallado Dóniga, solo había una menor de 15 años «que no podía salir y a la que los bomberos han rescatado». Por eso, «aunque los daños materiales han sido cuantiosos, no hay que lamentar daños personales».

La menor ha tenido que ser hospitalizada por intoxicación de monóxido de carbono, según ha informado el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura, pero ya ha sido dada de alta, como confirma su madre, Marta García, que vive de alquiler en esta vivienda junto con su tres hijos, uno de ellos la menor herida.

El fuego se ha originado en el salón de la vivienda a consecuencia del brasero.

"Esta mañana se ha quedado en casa porque no se encontraba bien, pero ha escuchado un ruido que la ha despertado, ha visto que había mucho humo en el salón y me ha llamado", explica la madre. "Yo había ido al colegio a llevar a la pequeña y mi hijo mayor está hoy de excursión con su clase", detalla. "Le he dicho a mi hija que cerrara la puerta, que saliera a la terraza y que esperaba y he llamado inmediatamente a la Policía Local".

Marta García asegura que tanto policías como bomberos y sanitarios han acudido enseguida y lo agradece. "Los bomberos han bajado con una grúa a mi hija de la terraza y los sanitarios la han llevado al hospital, pero ya tiene el alta porque ha inhalado poco humo", explica. "Así que ya estamos todos más tranquilos después de los nervios que hemos pasado".

La causa del fuego ha sido el brasero que había en el salón de la vivienda. "Eso me han dicho los bomberos, que estaba encendido", señala Marta. "He debido de dar al botón para asegurarme que lo apagaba y, en lugar de ello, lo he encendido, la verdad es que no lo sé, pero finalmente todos estamos bien". En cuanto a la vivienda, "el mayor daño está en el salón y algo en la cocina, porque el resto de las habitaciones tenían la puerta cerrada".