Interior dice que las furgonetas del Berrocal de Plasencia «tienen seguro y están bien estacionadas»

Agustín Simón, un vecino del Berrocal, ha denunciado que dos furgonetas llevan aparcadas frente a su casa ocho meses, desde comienzos de junio de ... 2022 y que, por ello, ha intentando que desde la Policía Local o el Ayuntamiento le explicaran si este hecho es una infracción y, si es el caso, que se actuara. Pero lamenta que hasta la fecha no ha logrado respuesta ni atención, ni a los escritos que ha registrado ni a las peticiones de reunión que ha solicitado.

El Ayuntamiento sí ha respondido a la petición de este periódico sobre la denuncia pública de este vecino. La Concejalía de Interior señala al respecto que «la Policía Local asegura que las furgonetas están bien estacionadas y con los seguros obligatorios en regla; no están abandonadas, por lo que no se pueden retirar con una grúa».

También dice que «desde el Ayuntamiento se han puesto en contacto con los propietarios para solicitar que muevan los vehículos, pero es algo que tienen que hacer de manera voluntaria».

La ordenanza de tráfico no limita en Plasencia el tiempo máximo que un vehículo puede estar estacionado en la vía pública si no supone ningún obstáculo y cuenta con todos los permisos en regla. Y las furgonetas aparcadas en la confluencia de las calles Ortega Muñoz y Juan Pedro Forner están estacionadas en un espacio gratuito en el que no estorban ni a conductores ni a peatones, en el que no suponen ningún obstáculo por tanto. Motivo por el que la Policía Local no las retirará.

No obstante, aunque con los seguros en regla según Interior, ambas tienen ya caducadas la ITV después de los ocho meses que llevan estacionadas en el Berrocal. En este caso, desde el Ayuntamiento se explica que esto no es motivo tampoco para la retirada, puesto que las furgonetas están aparcadas y no en circulación.

En cualquier caso, Agustín Simón, que lamenta que siga sin respuesta oficial a sus reclamaciones, afirma que ya es solo una de las dos furgonetas la que permanece sin moverse. «La otra la han cambiado de sitio este miércoles, a unos 20 metros de donde estaba».