El interés social de Santiago Requejo vuelve al cine

Una simple reunión de vecinos. Una votación aparentemente trivial: ¿renovar o no el viejo ascensor del edificio? Pero bajo esa fachada rutinaria, algo se quiebra, ... algo emerge. Así comienza ‘Votemos’, el nuevo largometraje del cineasta placentino Santiago Requejo, que se estrena el próximo 13 de junio. Y no lo hace como una película más: lo hace tras haber sido nominado a los Goya y seleccionado en la shortlist de los Oscar gracias al cortometraje en que se basa esta cinta.

En esta ocasión, con ‘Votemos’, Requejo repite en el formato largo y amplía su elenco, donde figuran nombres como Clara Lago, Charo Reina o Tito Valverde, en una historia que mezcla drama, comedia y crítica social en un solo espacio: la sala de juntas de una comunidad de vecinos del centro de Madrid.

La semilla de esta historia surgió de un caso real. Una persona con problemas de salud mental iba a alquilar un piso, pero el propietario se echó atrás en el último momento. «Aquello me removió profundamente», confesaba Santiago Requejo en RNE al abrigo del preestreno de la película en los centros de Fundación Hospitalarias: «Me pregunté qué habría hecho yo en su lugar y, desde ahí, nació la necesidad de contar esta historia desde el cine».

La película se está preestrenando con éxito en los centros de Fundación Hospitalarias

El argumento se desarrolla durante una junta ordinaria de vecinos, en la que, además del ascensor, se revela que un nuevo inquilino con problemas de salud mental va a instalarse en el edificio. A partir de ahí, lo que parecía una votación sencilla se convierte en una tormenta de prejuicios, miedos y revelaciones que sacan a la luz los límites de nuestra empatía.

Ese es el mensaje que subyace en ‘Votemos’. Para Requejo, la película busca reflejar una contradicción que todos arrastramos: «Creo firmemente que todos nos consideramos tolerantes hasta que nos enfrentamos a un dilema personal. ¿Qué harías si te tocara decidir sobre la aceptación de un vecino con problemas de salud mental?»

Y es que, tal como señala el director, el cine «tiene el poder de hacernos mirar hacia adentro», de mostrar no solo lo que ocurre afuera, sino lo que sucede en nuestros propios prejuicios. En ‘Votemos’, el ascensor se convierte en una metáfora de algo mucho más profundo: «No se trata solo de subir o bajar, sino de hasta dónde estamos dispuestos a llegar como sociedad».

En este sentido, Requejo no oculta su intención de usar la comedia como vía de entrada: «El drama nos permite acercarnos a temas importantes, pero la comedia nos da oxígeno. Nos aligera el peso para poder enfrentarnos a ciertas verdades». En ese equilibrio entre lo cómico y lo trágico se mueve la película, que retrata con agudeza las miserias y contradicciones humanas: cómo se etiqueta rápidamente a los demás y cómo se construyen perfiles a partir de unas pocas ideas preconcebidas.

Para el cineasta, todo esto no es ajeno a la experiencia personal. Recuerda un momento revelador: «Después de escuchar esta historia y escandalizarme, coincidí con una vecina nueva en el ascensor, y me descubrí preguntándome internamente si querría vivir con alguien con un problema de salud mental. Me di cuenta de que yo también era parte del problema».

‘Votemos’ es el tercer largometraje de Requejo tras ‘Abuelos’ (2019), una cinta sobre la reinvención laboral en la tercera edad que obtuvo numerosos premios, y ‘No puedo vivir sin ti’ (2024), estrenada en Netflix. Con esta nueva película, el director afianza una trayectoria marcada por un cine comprometido con lo social y cargado de sensibilidad. No en vano, su cortometraje original suma más de un centenar de premios internacionales y fue nominado a los Premios Goya en 2022, además de estar en la antesala de los Oscar.

Santiago Requejo insiste en que ‘Votemos’ no pretende dar lecciones, sino ofrecer un espejo. «Un espejo donde podamos ver cómo estamos como sociedad, cómo nos comportamos cuando lo personal se cruza con lo colectivo».