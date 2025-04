El intendente de la Policía Local de Plasencia dice ante el juez que es víctima de un escarnio público

Juan Carlos Ramos Plasencia Martes, 26 de septiembre 2023, 15:14 Comenta Compartir

No se esperaba que hiciera declaraciones en la puerta de los juzgados y no las hizo. Enrique Cenalmor, intendente de la Policía Local de ... Plasencia, acudió este martes a declarar como investigado al tratarse de la persona que podría haber conducido el vehículo camuflado que se saltó cuatro peajes en Portugal. Habló ante el juez y en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3, donde defendió su inocencia, pero no ante los medios de comunicación. En su lugar, ejerció de portavoz Miguel Cantero, abogado de Cenalmor.

«Enrique viene a colaborar con la Justicia, como siempre ha hecho como servidor público. Venimos a aclarar una circunstancia que le está produciendo un daño muy injusto y a demostrar que es inocente de los cargos que se le imputan», decía Cantero antes de prestar declaración. Estaba citado a las 12.15, pero llegó media hora antes. A las 13.10, ambos salían del edificio, donde Cenalmor volvía a mantener su silencio. Cantero, por su parte, se mostraba mucho más elocuente. Decía que su cliente está siendo objeto de un «vilipendio público». «Lo que ha ocurrido hasta la fecha ha sido una injusticia para alguien que se ha dedicado en cuerpo y alma a la Función Pública como jefe de la Policía Local de Plasencia, que es lo que seguirá haciendo en los próximos años», señalaba Cantero. Noticia relacionada Máxima expectación en Plasencia por la citación judicial del intendente El representante legal de Cenalmor reconocía que «hemos venido a colaborar con la Justicia y eso pasa, en primer lugar, por decir la verdad». Y esa verdad tiene que ver con dejar «claro en el juzgado que de lo que se le está acusando es absolutamente incierto y, por lo tanto, no hay ninguna base para someterle a ese escarnio público que está sufriendo». La citación del intendente es uno de los primeros pasos que se dan dentro de un proceso de instrucción que el abogado de Cenalmor cree que no tendrá recorrido: «No hay materia para llegar a juicio, porque mi cliente, y así lo demostraremos, es inocente de todos los cargos que se le imputan». Cargos cuyo origen se remontan al 19 de octubre de 2021, cuando el Ayuntamiento recibió una notificación del Ministerio de Sanidad en la que se informaba de que un vehículo policial, incautado en operaciones de droga cuyo uso está cedido a la Policía Local, se saltó el 23 de agosto de 2020 cuatro veces el peaje en Portugal, lo que generó una multa de 70,70 euros. Al día siguiente, el Gobierno local solicitó al intendente información al respecto, una petición que no obtuvo respuesta, y que fue actualizada en cuatro ocasiones más, la última el 11 de noviembre de 2022.

