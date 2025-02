El intendente de la Policía local de Plasencia defiende su gestión con los datos del 112 en la mano

Juan Carlos Ramos Plasencia Sábado, 15 de abril 2023, 07:53 Comenta Compartir

Hace diez días avisó que iba a comparecer en cuanto tuviera los datos del 112 y este viernes ha sido la fecha elegida para sacarlos a relucir. Sobre los papeles que exhibió en mano Enrique Cenalmor, intendente de la Policía Local, estaba reflejado el número de llamadas relacionadas con la seguridad pública que ha recibido el servicio de emergencia en las noches de ocio de los últimos tres meses, es decir, hasta el 31 de marzo. De los 108 avisos de cualquier tipo que recogió el teléfono 112 (35 en enero, 32 en febrero y 41 en marzo), trece son referentes al epígrafe de seguridad. Y de esas trece, solo cuatro en horario nocturno (22.30 a 7).

Cenalmor iba un paso más allá y matizaba que, de esas cuatro llamadas, ninguna se inscribía en la seguridad pública en la zona centro: una por ruidos en Manuel Revilla Castán, una por balonazos en Federico García Lorca, otra al ver a un chico con pijama en la calle y, la última, por una señora que se había escapado del hospital. «Los datos objetivos mandan. Son los que nos dicen la realidad que hay en la ciudad», afirmaba mientras ponía como ejemplo la ausencia de incidentes en el mercado medieval y en Semana Santa.

Añadió que no existen denuncias de ningún tipo en este trimestre por trifulcas en horario nocturno: «En la comisaría no hay ninguna, en la Jefatura no hay llamadas sobre agresiones o peleas, en el Hospital no ha habido personas hospitalizadas por este motivo y en el centro de salud La Data, tampoco hay atenciones».

Al mismo tiempo, Cenalmor quiso defender la profesionalidad de los policías locales, «con una presencia que es la mayor de Extremadura. Los sábados por la noche hay 13 ó 14 agentes, lo que es un lujo para el ocio y los vecinos».

Igualmente, reconoció que el ocio puede causar molestias a los vecinos por el tránsito de gente y que hay un «problema de educación» en algunas personas. Anticipó que hay expediente de cierre en un local y avisa de sanciones a aquellos que orinen en la calle.

Todos estos datos servían a Cenalmor para volver a arremeter contra Julián Gutiérrez, presidente vecinal de Intramuros, tras su aparición en un programa nacional para denunciar una pelea a la salida de una discoteca: «Las declaraciones que ha hecho en televisión son lamentables. Se ve claramente que miente, solo hay que ver el vídeo. Habla de armas blancas, de personas hospitalizadas… Es evidente que no es así».

El presidente de Intramuros ha recibido críticas, pero también apoyos. El último de ellos, el de la asociación Plasencia conVida, que ha manifestado su «total y absoluto apoyo ante los ataques, injurias y difamación recibidos contra su persona».