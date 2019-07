El intendente asegura que la petición de policías se aprobó en una junta de seguridad Policías vigilan la Plaza Mayor durante la pasada Feria. :: a. solé El alcalde insta a Enrique Cenalmor a presentar el acta de la reunión en la que se dio el visto bueno a esa medida ANA B. HERNÁNDEZ Martes, 2 julio 2019, 09:49

plasencia. La polémica surgida por los policías locales que durante la Feria de 2018 prestaron servicio en la ciudad continúa. Aunque hasta la fecha solo el Ayuntamiento de Coria ha reclamado por escrito al Consistorio placentino que pague lo que adeuda a sus agentes por este trabajo -5.000 euros- el intendente de la Policía Local, Enrique Cenalmor, asegura que en la misma situación se encuentran los agentes que llegaron de otros municipios cercanos como Trujillo, Navalmoral, Hervás y Montehermoso.

El máximo responsable de la Policía Local en la ciudad afirma que los trabajos realizados por los 30 agentes que llegaron de estas localidades para reforzar el dispositivo de seguridad durante la Feria del pasado año no han sido abonados, «porque la anterior concejala de Interior no hizo sus deberes, que era buscar los recursos precisos para pagar a estos policías». Agentes, garantiza también, que llegaron «porque así se aprobó en una Junta Local de Seguridad, presidida por el alcalde y el subdelegado del Gobierno». Una reunión, añade, «en la que estuvimos el inspector y yo y en la que ambos planteamos traer a policías de otras localidades para poder hacer frente a las ferias; yo no puedo traer policías por mi cuenta», deja claro.

Sin embargo, desde el Gobierno municipal se mantiene que el intendente no llevó a cabo el procedimiento legal pertinente para contar con otros refuerzos y que, por eso, ahora no sabe cómo pagarlos. El alcalde, de hecho, reclama al intendente que si la medida se aprobó en una Junta Local de Seguridad, que muestre el acta de esa reunión.

«En esta Feria no ha habido refuerzo especial por la Policía Nacional, han venido los de otros años»

«El acta de esa reunión debe estar en el Ayuntamiento», responde Cenalmor, quien también asegura, frente a lo manifestado asimismo por Fernando Pizarro, que en la Feria de este año «no ha habido refuerzo especial por la Policía Nacional, vinieron los mismos de otros años y hemos tenido suerte de que no haya pasado nada» y que, más allá de lo que se adeuda a los agentes locales de las comunidades cercanas que trabajaron en 2018, «también se debe dinero por horas extraordinarias a bastantes policías de Plasencia y las noches y festivos desde 2018; los agentes no están cobrando su sueldo entero», afirma Enrique Cenalmor.

En este sentido, según fuentes municipales, el nuevo edil de Recursos Humanos tiene pensado llevar a la Mesa de Negociación del próximo día 10 una propuesta para hacer frente al pago de estas deudas, pero una vez se conozca la cuantía a la que ascienden.