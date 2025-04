«Los insultos llegaron cuando dije que me gustaba mi profesora de Plástica»

«A mí no me gustaba en el cole el profesor de Educación Física, como a mis compañeras, sino mi profesora de Plástica», recuerda Laura ... Parra. Y eso fue lo que le contó a sus amigas del barrio y lo que desencadenó el inicio de una historia de acoso que ahora centra el argumento de su primera obra de teatro.

«Porque después de contarlo me sentí sola, aislada y marginada. Comenzaron las miradas de reproche, los insultos, me llegaron a tirar piedras a la ventana de mi habitación, en mi casa».

Ella no se lo contó a su madre, con la que vivía. «Me daba vergüenza», explica. Ni tampoco después se lo contó a su tía, quien asumió su tutela a los 13 años, cuando su madre falleció tras ser atropellada por un coche.

«Los artistas que estamos empezando nos sentimos desamparados, sin ayuda ni asesoramiento»

«Perdí a mis amigas del barrio y en el colegio decidí no decirle nada a nadie y no tuve entonces ningún problema», señala. Pero cuando llegó al instituto sí lo hizo y, entonces, volvieron los insultos, las risas y el aislamiento.

Comenzar Comunicación Audiovisual en Badajoz fue para Laura Parra toda una liberación. «Allí fue todo genial». Allí inició un crecimiento profesional y personal que le ha permitido sacar a la luz su historia, en su primera obra de teatro, la que ha titulado 'No es la guerra de Lucía'. En realidad de Laura, «pero no me he atrevido a poner mi nombre», reconoce. De la misma manera que «tengo un poco de miedo por el paso que he dado, porque se conozca tan a fondo mi historia, porque con ello sufra mi familia».

Pero no pudo evitar escribir 'No es la guerra de Lucía'. «Lo hice la pasada Navidad, no me encontraba bien, necesitaba soltar lo que llevaba en mi vida y escribí la obra y ha sido terapéutica». Un proceso de sanación con ella misma y con su familia, explica esta placentina, con la que espera «remover conciencias, las de quienes no aceptan a los demás como son y también, si es posible, ayudar a otras personas, a adolescentes que estén en la misma situación que yo estuve para que no pasen por lo mismo».

Dice Laura que es bueno contar con alguien y no callar como hizo ella. «Yo sentía que era un problema y no quería dar un disgusto, pero ese fue mi error», se justifica. El que comenzó a enmendar gracias a su tía, su segunda madre. «Fue ella la que me empujó a salir del armario».

Evitar el dolor a otros es el objetivo de esta graduada en Comunicación Audiovisual por la UEx, diplomada en Interpretación en el Instituto del Cine de Madrid y que ahora estudia tercero de Dirección Escénica y Dramaturgia en la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura, en Cáceres.

Una formación que le ha permitido escribir su primera obra de teatro y dirigirla. «Presentamos el texto a unas becas que convoca la Nave del Duende, de Casar de Cáceres, y nos la concedieron». A ella y las dos personas que la acompañan en su aventura, Carlos Galán y Jenifer Moreno. Los tres forman T-erizo Producciones, la asociación cultural que han creado para poder iniciar una campaña de 'crowdfunding' con la que lograr fondos para poder continuar con la aventura. Porque la beca lograda supone que «tenemos la Nave del Duende para representar, con cinco artistas extremeñas sobre el escenario, la obra y realizar actividades paralelas del 13 al 18 de marzo, pero necesitamos recursos económicos». Porque, asegura también Laura Parra, «comenzar en este mundo está resultando muy complicado; los artistas que estamos empezando nos sentimos desamparados, sin ayuda ni asesoramiento».

De ahí el 'crowdfunding', mediante la plataforma de Verkami, para sufragar los costes de la producción y también «ayudar a tapar trincheras para que nadie tenga que volverse a esconder por su orientación sexual», defiende Laura Parra, 'Laura Heristone' de nombre artístico, «en ese juego de palabras con el que hago referencia a las piedras que he encontrado en mi camino».