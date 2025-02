Coronavirus en Extremadura: Los ingresos por covid obligan a suspender las operaciones no urgentes en el Hospital de Plasencia

Ana B. Hernández Jueves, 30 de junio 2022, 14:08 | Actualizado 14:23h. Comenta Compartir

Solo operaciones de fracturas traumatológicas que no puedan esperar y las intervenciones oncológicas. Son las únicas operaciones que se realizarán hasta el lunes en el Hospital Virgen del Puerto. Es la decisión adoptada por la gerencia del centro y que confirma el SES. El motivo está en el incremento de casos de covid que se ha producido y la decisión se toma, aclara Sanidad, «por seguridad».

Aunque la consejería no detalla cuántas son las personas ingresadas por covid en estos momentos, sí indica que la quita planta, con 34 camas y destinada desde el inicio de la pandemia a los pacientes con coronavirus, está llena, lo que reduce la disponibilidad de camas para otras patologías.

No es la primera vez que el SES se ve obligado a parar las intervenciones quirúrgicas no urgentes por la covid. La presión hospitalaria en las primeras semanas del pasado enero, como consecuencia de los miles de contagios producidos, motivó que algunas operaciones no urgentes se tuvieran que retrasar como medida de precaución entonces, con el fin de asegurar que hubiera camas disponibles ante la posibilidad de que las hospitalizaciones puedan seguir subiendo.

Ahora, de nuevo, el incremento de los ingresos por covid ha motivado que solo se realicen las operaciones urgentes con el fin de poder disponer de camas para las intervenciones que no se pueden aplazar o para los nuevos ingresos de contagiados que se puedan producir.

