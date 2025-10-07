HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El punto limpio del Multicines Alkázar apareció completamente calcinado el domingo por la mañana. FJ. C. R.

Los incendios de contenedores en serie regresan a Plasencia tras dos años

Tres recipiente ardieron en la Cañada Real este fin de semana; hace dos años, los fuegos destruyeron más de 30 y 18 vehículos

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Después de casi dos años sin noticias de incendios de contenedores en la ciudad, de carácter pirómano -y por tanto, compulsivo-, los actos vandálicos ... han regresado a Plasencia. En la madrugada del domingo, tres depósitos de residuos situados en la avenida Cañada Real, frente a los multicines Alkázar, quedaron completamente calcinados. El fuego, que se propagó con rapidez, sorprendió a los vecinos del entorno, que alertaron a los servicios de emergencia. Bomberos y Policía Local acudieron al lugar para sofocar las llamas y evitar que afectaran a los vehículos aparcados en las inmediaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Nacional registra la casa del padre del presunto autor del homicidio en Badajoz
  2. 2

    La policía registra las casas de Francisco F. y su hijo Ismael como presuntos autores del homicidio de Badajoz
  3. 3 El alcalde fotografía coches estacionados, denuncia y sanciona
  4. 4 «Antes de que lo ingresaran se sentaba en el paseo y hablábamos de todo menos de política»
  5. 5 Una mujer herida al ser atropellada por un camión en el puente Real de Badajoz
  6. 6

    La justicia da un tirón de orejas a la Junta por el uso de las comisiones de servicio
  7. 7 Huelga docente en Extremadura: los colegios permanecerán abiertos y habrá transporte, comedor y aula matinal
  8. 8 Extremadura llora y expresa de forma masiva su cariño y agradecimiento
  9. 9

    Los sueldos de los docentes extremeños: entre 2.400 y 3.700 euros brutos al mes
  10. 10 Una hamburguesa que esconde un secreto dulce: el bocado viral que arrasa en esta pastelería de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los incendios de contenedores en serie regresan a Plasencia tras dos años

Los incendios de contenedores en serie regresan a Plasencia tras dos años