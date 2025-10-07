Los incendios de contenedores en serie regresan a Plasencia tras dos años

Después de casi dos años sin noticias de incendios de contenedores en la ciudad, de carácter pirómano -y por tanto, compulsivo-, los actos vandálicos ... han regresado a Plasencia. En la madrugada del domingo, tres depósitos de residuos situados en la avenida Cañada Real, frente a los multicines Alkázar, quedaron completamente calcinados. El fuego, que se propagó con rapidez, sorprendió a los vecinos del entorno, que alertaron a los servicios de emergencia. Bomberos y Policía Local acudieron al lugar para sofocar las llamas y evitar que afectaran a los vehículos aparcados en las inmediaciones.

Los contenedores formaban parte de un punto limpio que ha quedado destruido. Durante toda la jornada del domingo, los restos chamuscados fueron testimonio visible del suceso, que ha reavivado el recuerdo de los incendios en serie ocurridos hace dos años y que durante meses mantuvieron en vilo a los placentinos.

Entre marzo y octubre de 2023, una oleada de incendios afectó a más de una treintena de contenedores, dieciocho vehículos, varias fachadas y tramos de tendido eléctrico.

Entonces, el conocido como pirómano de los contenedores actuó de forma intermitente, en distintos barrios y sin patrón aparente, lo que dificultó su identificación.

La primera jornada documentada de aquella serie se produjo el 21 de marzo de 2023 en la plaza Quemada y San Esteban. En los meses siguientes se repitieron los incidentes en calles como Rodrigo Alemán, Obispo Domingo, Severo Ochoa o Gregorio Fernández, hasta sumar más de una docena de noches de incendios. La Policía Nacional elaboró entonces un dispositivo de vigilancia nocturna, con refuerzo de patrullas y colaboración de la Policía Local, pero pese a los esfuerzos no logró identificar al autor o autores de la mayoría de los fuegos. Los daños materiales de aquella época fueron valorados en varios miles de euros, sin contar el coste de reposición de los depósitos y la limpieza posterior de las zonas afectadas.

En julio de este mismo año, la Policía Nacional detuvo a cinco jóvenes, cuatro de ellos menores, por quemar tres contenedores en la calle Santa Elena. Sin embargo, no se les ha responsabilizado oficialmente de la quema de contenedores de hace dos años.

La última referencia a este tipo de sucesos se remontaba a diciembre de 2023, cuando el alcalde de la ciudad celebraba la ausencia de nuevos incidentes y atribuía la mejora a la vigilancia conjunta de la Policía Nacional y la Policía Local, con patrullas tanto uniformadas como de paisano. Desde entonces, el fenómeno había parecido extinguirse.

El nuevo incendio en la Cañada Real rompe ahora esa calma. La Policía mantiene abierta la investigación para determinar si existe relación con los hechos pasados o si se trata de un caso puntual.

La dificultad de sorprender a los autores in fraganti sigue siendo uno de los principales obstáculos para esclarecer este tipo de delitos, que suelen producirse de madrugada y con escasos testigos.